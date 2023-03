Por Andréa Nery

O feminino é um valor fundamental na sociedade e ele vai além do gênero, falamos aqui de características importantes para todo ser humano como empatia, sensibilização, compaixão, cuidado e intuição.A perspectiva a partir do feminino como valor é capaz de trazer uma contribuição valiosa na construção de uma sociedade mais equitativa e saudável e mudar as relações de negócios para uma direção mais do que necessária.Um tema defendido por referências como Simon Sinek, Daniel Goleman, Sheryl Sandberg e Susan Wojcicki para criação de um ambiente de trabalho mais equilibrado, justo, sustentável e produtivo. Um valor que pode ser vivido e praticado por todos, pois temos dentro de nós o feminino e o masculino e nossos talentos são resultado de uma combinação destas polaridades.Porém, o que encontramos hoje ainda é uma cultura empresarial dominada por valores e comportamentos considerados masculinos, como competitividade, agressividade e busca do sucesso a qualquer custo.Quero ressaltar dois movimentos que me parecem importantes no processo de transformação desta cultura, o primeiro é despertar a consciência de homens e mulheres para as armadilhas das crenças e vieses estabelecidos ao longo de anos na sociedade, e o outro é garantir que as mulheres tenham oportunidades iguais e possam ser o que desejarem sem perder sua autenticidade.Os estereótipos de gênero associam mulheres a delicadeza e submissão levando a subestimar suas habilidades de negócios, sem representatividade em posições de liderança as mulheres passam a ser vistas como menos capazes de liderar, e salários mais baixos geram a ideia de que são menos valiosas e menos capazes de contribuir para o sucesso.Um preconceito inconsciente leva a uma tomada de decisão baseada nestes estereótipos por isso, é essencial que existam mais fóruns que ajudem no questionamento e estímulo a mudança de comportamento, é preciso despertar esta consciência e levar homens e mulheres para ações mais efetivas, tornando-os agentes neste processo.Estudos vêm ajudando a desconstruir crenças limitantes comuns (i), como a de que a liderança feminina é menos eficaz do que a masculina; ou de que mulheres em cargos de liderança são menos propensas a assumir risco e tomar decisões difíceis do que homens. Estes estudos mostram como a inclusão leva a melhores resultados financeiros e tomadas de decisão, além da criação de ambientes de trabalho mais produtivo e inclusivo.Líderes agentes, com um nível de consciência maior, encontram oportunidades para adotar práticas e políticas que tragam o feminino como valor, trabalhando por políticas de igualdade salarial, por flexibilidade no trabalho estimulando compartilhamento de responsabilidades familiares, criando comitês de diversidade e inclusão com orçamento, autonomia e poder de decisão para realizar mudanças e promover o letramento que provoca movimentos reais e sustentáveis.Às mulheres trago um alerta, precisamos entender o território onde tudo está acontecendo, para não nos desestruturarmos. As raízes do preconceito são profundas e as mudanças precisam ser aceleradas. E elas não vão ser alcançadas de forma solitária, sem muito trabalho, precisamos nos apoiar para deixar de fazer concessões.Todos perdem quando muitas de nós mudam seus caminhos por estarmos exaustas de usar máscaras, aceitar imposições e renunciarmos à autenticidade (ii). Perdemos nós, perdem as empresas, perde a sociedade, mas principalmente perdem as futuras gerações que precisam de um novo equilíbrio.Não é fraqueza desistir de um ambiente tóxico que exige a todo tempo que você se adapte para atender padrões inconscientes impostos historicamente, mas ao ter consciência do seu movimento sua voz se faz necessária para colocar luz ao que não funciona, para apoiar outras pessoas neste caminho, e para encontrar apoio no seu processo de autoconhecimento e transformação. Trazer o feminino como valor para transformar a cultura atual é a possibilidade de reconhecer que somos mais que nossos gêneros que ao combinarmos um masculino e um feminino maduros acessamos uma chave de energia e sabedoria que traz fluidez e pode ser capaz de influenciar e afetar as raízes mais profundas.

(i) https://www.bcg.com/publications/2022/why-finance-functions-need-more-women-leaders

https://www.bcg.com/publications/2018/how-diverse-leadership-teams-boost-innovation

https://gap.hks.harvard.edu/female-leadership-trust-advantage-times-crisis-under-what-conditions

(ii) https://www.mckinsey.com/featured-insights/diversity-and-inclusion/women-in-the-workplace