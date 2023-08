Meu primeiro Hacktown

70 palavras (geradas com AI) sobre o Hacktown de Santa Rita do Sapucaí

O Hacktown de Santa Rita do Sapucaí é um evento anual que reúne empreendedores, startups, investidores, acadêmicos e profissionais de tecnologia para discutir e apresentar soluções inovadoras para problemas do mundo atual. Durante o evento, são realizadas palestras, oficinas, hackathons e outras atividades que incentivam a troca de conhecimento e a criação de novos negócios. A cidade de Santa Rita do Sapucaí é conhecida como o Vale da Eletrônica, devido ao grande número de empresas de tecnologia instaladas na região, o que faz do Hacktown um evento imprescindível para quem deseja se manter atualizado no mercado de tecnologia.

Nessa nuvem de palavras sintetizo o que pulsou por ali.

Agora euzinha aqui no teclado! Para além do pão de queijo, doce de leite e comidas incríveis, Minas Gerais me encantou por sua potência e diversidade. Recomendo sair do eixo Rio - São Paulo! Os dias começaram com um despertador inusitado: o cheiro de pão de queijo vinha da cozinha no térreo invadindo os quartos até o quinto andar, onde fiquei. Acordada e com fome, era aproveitar as comidas fresquinhas e já conversar com outros hacktowners. Conversas e mais conversas depois, hora de partir pro festival. FOMO (medo de perder algo) era pouco! Centenas de palestras, vivências e arte de diversos tipos acontecendo simultaneamente em muitos pontos espalhados pela cidade. Conversando com diversos amigos que encontrei e os novos que fiz lá, a melhor estratégia foi deixar o fluxo me levar. Caos delicioso e surpreendente, não fui nem na metade das coisas que havia marcado no programa e fui numa série de outras que nem imaginava.

Mães com bebês, indígenas, pretos, brancos, orientais, jovens, velhos, meio velhos, crianças, gente da cidade e forasteiros. Empresas, ONGs, start-ups, bancos, multinacionais, cientistas, marketeiros, curiosos. Ritual do fogo sagrado, fogueira nórdica, danças circulares, pintura, meditação, fotografia, teatro, podcasts. Falas de nerds, sobre governança, saúde, marketing, blockchain, amor e outras emoções, complexidade, aprendizado, educação. Tech invadido por humanos. Exemplo a ser seguido. Bora hackear a tecnologia.

Muitas coisas que vi e ouvi me trouxeram esperança:

As metodologias e as pessoas entenderam que estamos navegando a complexidade

O HUMANO acontece nos 5 sentidos e nas emoções

Washing de todos os tipos: estamos de olho!

Precisamos ter orgulho do Brasil! Somos incríveis em diversas coisas e o mundo nos quer.

Ética e direitos estão em pauta

Bem estar é a bola da vez

Circularidade, fluxos, valores: assim a complexidade vem entrando nas empresas sem pedir licença

Continua após a publicidade

Alguns recados importantes:

Estamos de bode das tendências que geram hypes e só

Basta de todos os tipos de washing, incluindo ESG-washing

Burnout já não está só no individual....chega da cultura da ansiedade

Na voz de uma palestrante:

Geórgia Lima, uma amiga querida de João Pessoa, PB, participou pela terceira vez do Hacktown e apresentou uma palestra sobre a revolução digital na comunicação, compartilhando aprendizados e pesquisas de cerca de 10 anos de experiência em liderar projetos de comunicação e como curadora licenciada do TEDxJoãoPessoa.

Continua após a publicidade

"O que verdadeiramente permanece após essa experiência é a celebração das conexões humanas, o enriquecimento mútuo que surge das trocas e a capacidade transformadora das reflexões. Retorno com a convicção de que há muito por fazer para nos mantermos verdadeiramente humanos e autênticos nesse mundo complexo e que, independentemente do avanço tecnológico, é a nossa visão compartilhada, fortalecida pela capacidade da comunicação, que nos habilita a ser agentes de transformação, além de profissionais compassivos para um mundo que tanto precisa."