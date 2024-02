As últimas pesquisas com CEOs realizadas pela PwC[i] trouxeram a tona alguns dados que valem nossa reflexão: existe grande consciência da urgência de reinvenção dos negócios endereçadas principalmente pela disrupção tecnológica e pelas mudanças climáticas[ii]. Porém, as equipes executivas e as lideranças não parecem preparadas e alinhadas para lidar com esta realidade. Os dados mostram que muitos líderes nas organizações não acolhem divergências e discussões, não toleram pequenas falhas com frequência, e que 70% das lideranças não costumam tomar decisões estratégicas no âmbito de suas funções.[iii]

Me parece urgente olhar para estes aspectos e trabalhar para uma mudança de mentalidade onde a base das relações e trocas seja a confiança e a transparência. As decisões estratégicas exigem cada vez mais rapidez e flexibilidade e o ambiente com processo decisório concentrado, com aversão às divergências e aos erros coloca em risco todas as mudanças operacionais e regulatórias já em andamento.

Para enfrentar esta transformação é preciso aceitar a necessidade de desenvolver novas habilidades, não somente técnicas, mas principalmente comportamentais. Adotar uma abordagem mais descentralizada, confiar e trabalhar a segurança psicológica das equipes, requer de cada pessoa um investimento significativo no próprio desenvolvimento pessoal e interior. Construir confiança própria e nos outros é fundamental para o desenvolvimento pessoal dos líderes. Isso envolve disposição para assumir riscos e reconhecer a falha como parte do processo de aprendizagem. Com o desenvolvimento da confiança em si mesmo é possível se sentir confortável em delegar responsabilidades e autoridade a outros membros da equipe e trabalhar colaborativamente de forma muito fluída. O autoconhecimento é chave. Ao compreender profundamente a si mesmo, identificando motivadores, pontos fortes, fraquezas e gatilhos emocionais é possível alinhar a bússola interna para lidar com incertezas, volatilidade, ambiguidade e constante mudança. Quando se lidera melhor a si mesmo é liberado o potencial para liderar o outro concedendo liberdade e autonomia, demonstrando empatia e compreensão genuína. Ter uma comunicação clara e empática é chave, será preciso constantemente transmitir o senso de urgência e a importância do que precisa ser feito ao mesmo tempo que se reconhece as preocupações e se incentiva a curiosidade, abertura ao aprendizado e se valoriza diferentes perspectivas tornando a colaboração fonte primordial do processo de crescimento e inovação. Os desafios e as transformações que serão necessárias nos negócios exigem líderes criativos, corajosos, persistentes e otimistas. Podemos esperar mais implementação de mecanismos para lidar com uma realidade onde as perguntas nortearão o caminho, enquanto a orientação de longo prazo sustentará o comprometimento com a visão dos negócios no mundo. A complexidade do que está acontecendo e os avanços vão ocorrer à medida que se transforma a maneira de criar, entregar e capturar valor, e aqui precisamos entender que não se trata somente de produtos e processos, mas principalmente de pessoas e da sustentabilidade do entorno em que o negócio está inserido. Se você quer viver e protagonizar este momento de transformação de forma consciente e saudável, ofereço aqui algumas perguntas, que podem servir como guia no seu caminho de desenvolvimento interior: - Como você navega em momentos de dúvida e incerteza? - Que visões de longo prazo orientam suas ações? - Que experiências aprofundam seu senso de conexão com o mundo? - Como você cultiva a confiança em relacionamentos mais próximos? - Como você mantem uma perspectiva positiva em tempos difíceis? Refletir sobre elas é só o comecinho de uma jornada de liderança interior! À medida que o mundo dos negócios continua sua rápida evolução, é crucial reconhecer que o sucesso requer mais do que habilidades técnicas - exige uma mentalidade adaptável e corajosa. Aos líderes resta desafiar o status quo, abraçar a mudança como oportunidade e comprometer-se com a inovação. Portanto, é hora de embarcar nesta jornada para moldar um amanhã de excelência e transformação.

[i] PricewaterhouseCoopers