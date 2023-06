marés e humores

reference

Quando cheguei o clima estava ensolarado e enquanto caminhava pela orla, notei o ritmo mais calmo das águas do mar. E daí veio a chuva mais constante e esperada do inverno daqui. Ver o mar e pisar na areia, perder o olhar no horizonte é a forma que encontro para me renovar e me ajudar a me refazer do trabalho e da vida excessivamente urbana de São Paulo.

Em João Pessoa, fica mais fácil ver a natureza em seus diversos humores. Mar revirado e turvo; ventos sibilantes, sol forte e céu intensamente azul. Humores e mudanças na natureza são percebidos e considerados normais.

reference

O que a Natureza pode nos ensinar sobre a mudança contínua?

Muitas vezes pensamos que deveríamos viver em um estado estável. Achamos que mudanças de humor significam que uma pessoa pode não estar "estável". Controle e estabilidade emocional estão tão profundamente inscritos em nossa cultura que frequentemente escuto de meus clientes algo do tipo: "sim (algo deu muito errado), mas eu deveria saber me controlar; eu deveria ter feito X". Ser toxicamente crítico consigo mesmo em situações difíceis pode levar a pensar subliminarmente que a culpa pela situação é de quem viveu a situação. É como se o leão não fosse te atacar porque você está calmo. Como se o seu medo/ nervosismo ou qualquer reação no momento de um incidente fosse a razão para um ataque do outro.

Continua após a publicidade

reference

Acredito que precisamos continuar a integrar todas as nossas partes (incluindo nossos humores) para que possamos nos tornar verdadeiramente completos.