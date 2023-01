Ter dificuldade de dizer "não ", de não fazer tudo. Deixar para última hora. Essas são histórias comuns, frases que são repetidas no piloto automático, sobre o nosso próprio piloto automático. É muito difícil aceitarmos, sequer lidarmos, com o fato de que as coisas não se esgotam. As tarefas não acabam, e aquele sonhado momento em que tudo foi feito não vem. me dá até medo se eu parar para avaliar dentre as zilhões de coisas com que me ocupo, quais as que realmente importam ou que escolhi de fato fazer. São tantas atividades automáticas ou jamais questionadas.

