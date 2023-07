O impacto da comunicação não verbal nos times

Por Andréa Nery

Trabalhar com a segurança psicológica de times traz desafios fascinantes. Quando iniciamos um projeto assim, fazemos entrevistas para obter as primeiras percepções e definir o caminho de desenvolvimento. Nesse processo, observamos a liderança e a dinâmica do time, compreendendo melhor suas interações.

Com uma visão sistêmica, tenho valorizado cada vez mais a comunicação não verbal como forma de entender as interdependências e as emoções que guiam as ações e decisões da equipe. Palavras ditas de maneiras diferentes provocam reações distintas, e o corpo pode enviar mensagens mesmo que não tenhamos total consciência disso.

A comunicação não verbal pode ocorrer sutilmente, passando despercebida, mas tem um impacto significativo em nossas interações sociais. Ela abrange desde o posicionamento físico, postura, expressões faciais, gestos, contato visual até o tom de voz. Captar e interpretar essa forma de comunicação envolve processos complexos em várias regiões do cérebro, sendo influenciada pelo contexto social e cultural.

Observando esse aspecto da comunicação do time, podemos acelerar seu desenvolvimento ao identificar emaranhados e padrões que podem atrasar ou impedir a construção de uma segurança psicológica sólida no ambiente, onde confiança para assumir riscos interpessoais é fundamental.

Agora, você já pensou em quais sinais não verbais mostram que um time se sente à vontade para ser autêntico, expressar ideias e preocupações sem medo de julgamento ou retaliação? As respostas podem surgir durante uma simples reunião do time!

Uma atmosfera de colaboração e união se reflete na proximidade entre as pessoas, com espaço suficiente para permitir uma postura corporal aberta, braços e pernas não cruzados, indicando disponibilidade para ouvir e interagir.

Continua após a publicidade

Na escuta ativa, é natural ver as pessoas inclinando-se em direção a quem fala, demonstrando interesse genuíno, além de gestos de apoio como acenos de cabeça e movimentos incentivadores com as mãos.

O contato visual também tem sua importância, revelando engajamento e interesse. Ele deve ser respeitoso, equilibrado, com duração suficiente para não ser invasivo, ocorrendo entre todos os membros da equipe. Esse sinal é crucial para construir conexões genuínas.

As tensões, em um ambiente propício à segurança psicológica, são tratadas de forma tranquila, com oportunidades iguais de fala e participação para todos. As opiniões e ideias são respeitadas, mesmo havendo discordância.

Harmonia entre palavras e gestos corporais dos participantes também é perceptível, transmitindo consistência na comunicação.

Já o líder que promove a segurança psicológica é um exemplo, transmitindo sinais positivos por meio de sua linguagem corporal e comportamento coerente e autêntico.

Empatia e receptividade se manifestam em sorrisos e expressões faciais, enquanto o apoio se reflete nos gestos das mãos e da cabeça, tornando-se acessível e acolhedor. Esse líder aceita as emoções e vulnerabilidade da equipe, celebra com alegria as ideias, contribuições e conquistas, estimulando a participação ativa e criando um senso de pertencimento e valorização.Ao compreender e trabalhar o time como um sistema complexo, desenvolver e valorizar essa habilidade nos permite identificar os pontos de atuação que trarão respostas mais rápidas e mais poderosas para construir esse ambiente de segurança psicológica.

Perceber a comunicação não verbal é uma habilidade natural do ser humano, que vem desde o nascimento. No entanto, em alguns contextos, essa prática é desvalorizada e afetada pelo estresse e ansiedade, que deixam as pessoas focadas em preocupações, pensamentos e ações automáticas.

Continua após a publicidade

Para fortalecer essa habilidade, precisamos estimular práticas de presença, empatia e compaixão, incentivar interações pessoais, praticar escuta ativa e atenção plena, reconectando-nos com o que nos torna mais humanos!

Empresas que adotam uma abordagem humanizada criam um ambiente mais propício para a segurança psicológica dos times!