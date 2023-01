Que tempo é este?

Por Andréa Nery

Este é um tempo de recolhimentoDe nos voltarmos para dentroDe refletir o tempo que passouEste é um tempo de amorAmor pelos que estão perto, e pelos que estão longeAmor pelos que estão aqui, e pelos que não estão maisEste é um tempo de amorAmor por nós mesmos, não só pelos outrosAmor próprio que nos alimenta e recupera nossa energia Encontrar o silêncioFicar tranquilo no vazioEscolher a página em branco na certeza de que nela já está a nossa história Este é um tempo de festaQuando o coração se alegraQuando vivemos a saudade do que foi bomEste é um tempo de celebrarCelebrar as conquistas e realizaçõesCelebrar o movimento gerado por elasEste é um tempo de celebrarCelebrar os erros e decepçõesCelebrar o aprendizado que veio com elesHonrar o passadoOlhar o futuroEscolher viver intensamente o que o dia de hoje nos ofereceEste é um tempo de reconhecer De observar o que nos tornamos e fizemos com o que recebemosDe encerrar ciclos e deixar ir o que não faz sentidoEste é um tempo de agradecerAgradecer pela vidaAgradecer pela morte que torna a vida mais vivaEste é um tempo de agradecerAgradecer quem esteve próximo e presenteAgradecer quem não pode estar, mas segue oferecendo seu melhor

Aceitar as coisas como elas são Fazer sentido do que nos toca e nos atravessaEscolher o ritmo e deixar o coração pulsar com as idas e vindas, respirar

Amar, celebrar, agradecerDesacelerar, honrar, aceitarUm tempo que conecta, fortalece e nos prepara para novos tempos!