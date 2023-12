Reflexão e Renovação: Encerrando Ciclos

Por Andréa Nery

Aqui, estou nos últimos preparativos para um merecido momento de descanso. Nas últimas duas semanas, participei de diversos encontros com amigos, parceiros, clientes, alunos e ainda tive a oportunidade de conhecer pessoas novas. O ritmo acelerado esteve presente na maioria das conversas, envolvendo fechamento de metas, entregas de trabalho, e festas de confraternização. Quase todos nós nos vimos mais no futuro do que presente.

O encerramento de ciclos incita esse olhar para o futuro, especialmente ao final do ano, trazendo consigo um movimento de despertar desejos, de buscar novas conquistas, mais oportunidades, saúde, trabalho e encontros. Somos tomados pela esperança de dias melhores.

A importância disso não pode ser subestimada! Sonhar e ter esperança proporcionam uma perspectiva positiva que pode influenciar como enfrentamos e superamos as dificuldades. Além disso, promovem uma saúde mental mais robusta, sendo fonte para motivação, fortalecendo a resiliência mental, reduzindo níveis de estresse e ansiedade. A perspectiva otimista promove uma abordagem mais equilibrada diante das adversidades.

No entanto, surge a questão: o que poderia transformar essa esperança em dias realmente mais significativos e felizes?

Meu caminho tem sido me conectar com minha bússola interna, compreender minhas escolhas e o que tem guiado minhas decisões. Os anos de pandemia e as rápidas mudanças que vivenciamos alteraram minha forma de planejar, definir metas e encarar os desafios.

Planejar desempenha um papel crucial, e ter objetivos e aspirações serve como um refúgio mental positivo, especialmente em momentos difíceis. Quando esses objetivos ressoam com valores fundamentais, há um aumento no senso de propósito e realização.

As metas não devem ser rígidas; devem ser específicas e mensuráveis, mas com flexibilidade para ajustes conforme as circunstâncias mudam. Para adaptações mais frequentes, sempre me conecto com a visão de longo prazo, alinhando assim as metas de curto prazo de maneira a se manterem relevantes.

Há um ponto crucial para dar vida a estes sonhos: agir como um aprendiz. Ser curioso, humilde, aberto para novas ideias, e estar disposto a transformar em lições aprendidas tanto os sucessos quanto as falhas ao longo do caminho.

Assim como um bom aprendiz, o encerramento de ciclos se revela como uma grande oportunidade para uma reflexão mais profunda e um balanço das escolhas que estamos fazendo. Marca um momento para sairmos do turbilhão do dia a dia e olharmos para o que vivemos por uma perspectiva diferente, fazendo um "Zoom out" e ativando uma visão "de helicóptero".

QUER FAZER UM ZOOM OUT? VEM COMIGO! Quais eventos importantes, reuniões, encontros, projetos ocorreram no ano que passou? Que escolhas eu fiz nos diferentes aspectos da minha vida e como elas estão interconectadas? Do que me orgulho? O que não fui capaz de alcançar? Quem me influenciou e por quem fui influenciada? O que aconteceu que precisa ser perdoado, deixado no passado para levar leveza ao futuro? O que já não funciona mais e preciso deixar ir?

Figura 1- Perguntas para ativar sua "visão de helicóptero"

Refletir contribui para entender para onde nossa atenção foi direcionada, lembrando que atenção é energia. Para direcionar nossas energias para o que queremos alcançar, é necessário trazer consciência e intenção para as nossas ações. As perguntas nos conectam com o mais profundo de nós mesmos, permitindo observar o que aconteceu para além da correria, agitação, cansaço e estresse do dia a dia.

Este exercício rico em aprendizado é uma oportunidade de reconhecer as experiências e um momento de preparação para o novo que desejamos construir. Esta retrospectiva pode surpreender, pois nossa vida é mais repleta de momentos bons e razões para agradecer do que somos capazes de perceber quando ficamos envolvidos e focados nas redes sociais e na busca por resultados sem significado.

Encerrando este ano por aqui, desejo que você encontre um tempo para refletir e planejar[i]. Que seja capaz de ver sua contribuição para o mundo e, principalmente, buscar ser a diferença que precisamos. Coloque intenção em suas ações, conheça a si mesmo e identifique o que faz de você um ser único, conectando-se com sua bússola interna e tornando-se forte e resiliente para enfrentar as mudanças que certamente virão.

[i] Ofereço aqui um material interessante com boas perguntas e reflexões e uma forma diferente de planejar seu próximo ano. https://yearcompass.com/br/