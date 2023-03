resiliência=conexões

Uma característica dos sistemas vivos é a interconexão, que contribui para a resiliência do sistema. Para entender um sistema resiliente, procuramos algumas coisas: o fluxo em sistemas resilientes.

Os padrões que o sistema cria. Como o sistema flui entre seus diferentes aspectos. A qualidade de seus relacionamentos. A sinergia e as trocas mútuas que existem no sistema.

Todas as qualidades acima são inerentes a sistemas e ecossistemas vivos. Nas organizações, porém, essas qualidades sofrem os efeitos de desenhos organizacionais que foram inicialmente baseados em máquinas e que não focam na conectividade de todo o sistema. São organizações tipicamente mecanicistas com foco na conexão linear de funções e cargos como a cadeia de comando. Com o tempo, nossas organizações tradicionais desenvolvem silos e "relações adversárias acidentais" entre esses silos. Os silos tornam nossas organizações mais frágeis.

Há muitas organizações que desejam quebrar seus silos e assim se tornarem mais integradas. Uma situação que serve como um exemplo clássico do que acontece quando há falta de compreensão e valorização da interconexão dentro de uma organização seria mais ou menos assim: numa organização, existem tensões entre as funções programáticas (departamentos ou programas geradores de receita) e as funções de suporte. Essas últimas muitas vezes cobram dos departamentos geradores de receita uma taxa pelos serviços prestados à organização. Claro, esta é uma prática padrão em organizações para apoiar financeiramente finanças, tecnologia, recursos humanos, marketing, comunicações e outros serviços de infraestrutura que uma organização precisa para manter o propósito. Porém, com o tempo e graças ao foco em lucro e produtividade, as pessoas nas organizações começam a classificar os departamentos de acordo com o valor que agregam à organização, criando tensões dentro da organização com base na função:

Os departamentos geradores de receita veem a taxa financeira como uma "sobretaxa" que reduz o dinheiro que eles poderiam gastar nos programas.

O departamento financeiro considera as taxas internas necessárias para dar suporte à infraestrutura da organização.

A dinâmica dessas diferentes perspectivas muitas vezes resulta em alguns departamentos (os centros de custo) sendo vistos como cidadãos de segunda classe na organização por causa de sua função.

Por fim, o pessoal da linha de frente seriam os galhos e folhas menores que usam a fotossíntese para transformar a energia do sol em vida, dando nutrientes à árvore. Em vez de estar na base da pirâmide - vulnerável, impotente e invisível, esse novo visual ajudaria a equipe da linha de frente a ver seu papel como essencial para a organização.

O outro benefício da imagem da árvore seria possibilitar o entendimento de como tudo na árvore está interconectado - e como ela está interconectada com o ambiente externo. O sol, a chuva, os nutrientes do solo e a floresta ao redor da árvore fazem parte do sistema. Essa imagem poderia ser uma forma de mostrar a conectividade de uma organização e ajudar a fortalecer a resiliência da mesma. As pessoas teriam uma maior chance de ver todas as funções, não como inimigos ou drenos, mas como parceiros para ajudar a organização e sua missão a ter sucesso.

Onde devemos focar para criar condições de conectividade e resiliência?

Como líderes, nos concentramos na produtividade e no lucro e conectamos esses indicadores-chave de desempenho ao sucesso organizacional. Nós até promovemos a competição e o conflito como forma de acelerar as vendas ou receitas.

Se usarmos a ciência da resiliência como guia, podemos nos concentrar na qualidade de nossos relacionamentos em toda a organização. Podemos promover que estamos todos interligados. Podemos ajudar a equipe a entender como a cooperação ativa aumenta a resiliência e o sucesso geral de nossa organização.

Estaremos focados em formas de criar condições de conectividade entre os nossos colaboradores, entre a nossa organização e o meio exterior, incluindo os nossos clientes.

Tenho certeza de que aqueles que estão lendo este blog terão seus próprios exemplos de experiências organizacionais em que a cultura reforçou os silos, a competição ou até mesmo a cidadania de segunda classe na organização. Quando encontro essas dinâmicas em uma organização, sempre há perda de tempo, atenção e recursos que acompanham esses comportamentos. Nunca vi uma organização com essa dinâmica que não pudesse economizar tempo, dinheiro e drama se fortalecesse a conectividade em sua organização. Portanto, precisamos perguntar: