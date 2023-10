Rolelessness vs Rolefulness: Um equilíbrio vital

Por Andréa Nery

As transformações desencadeadas pela adoção de novas tecnologias e pela rápida aceleração das mudanças na maneira como nos relacionamos têm suscitado reflexões profundas sobre nossa capacidade de compreender e redefinir nossos papéis.

No cenário corporativo, observamos um aumento significativo de indivíduos que expressam uma sensação de deslocamento, a falta de um papel definido dentro do contexto social, denominado "Rolelessness"[i]. E os indicadores são alarmantes quando se trata de estresse e esgotamento profissional.

A saúde mental em diversas esferas está profundamente afetada.

Por um bom tempo, venho colaborando com líderes e equipes para apoiá-los no desenvolvimento e no reconhecimento de suas identidades e propósitos. Foi neste contexto que pela primeira vez me deparei com a filosofia de vida japonesa chamada Ikigai[ii]. Ao longo desse aprendizado, também explorei conceitos e elementos desta cultura como Ma[iii], Moai[iv], Wabi-Sabi[v] e Yarigai[vi]. Esses insights abriram novas perspectivas, permitindo-nos transformar padrões estabelecidos e incorporar uma abordagem mais leve e significativa para enfrentar os desafios dos dias de hoje e encontrar caminhos para lidar e cuidar da saúde mental.

Foi muito gratificante quando, recentemente, encontramos um artigo escrito por Daiki Kato e Mikie Suzuki tratando de um novo conceito da psicologia japonesa. Esse achado nos levou a refletir sobre novas abordagens para entender e observar os processos de autoconhecimento e desenvolvimento das lideranças especialmente no contexto de melhoria das relações interpessoais e da saúde mental, um conceito chamado "Rolefulness"[vii].

"Rolefulness" é conceituado como o sentimento constante de satisfação com o papel que desempenhamos em nossas vidas cotidianas. Esse sentimento se desdobra em duas dimensões distintas: a satisfação derivada de experiências sociais e relacionamentos interpessoais, denominada "social rolefulness", e a satisfação interna que resulta da internalização do papel social, englobando elementos como identidade e confiança, chamada de "internal rolefulness".

Continua após a publicidade

Para compreender como esse conceito pode nos ajudar, é fundamental explorar o significado dos papeis que desempenhamos em nossa rotina diária. "Rolefulness" não se restringe a um papel específico; ele diz respeito à satisfação que encontramos na multiplicidade de papeis que assumimos, papeis estes que se desenvolvem e se transformam ao longo do tempo.

Os papeis são fundamentais na adaptação de nossos comportamentos às expectativas e necessidades dos outros, tanto de maneira consciente quanto inconsciente. Eles constituem uma dimensão relacional essencial, através da qual temos a oportunidade de expressar nossos valores, encontrar um senso de propósito e promover nosso próprio crescimento. É por meio desses papeis que estabelecemos conexões com outras pessoas e conseguimos manter nosso sentido de valor e identidade.

À medida que as novas tecnologias abrem portas para oportunidades incríveis e nos permitem realizar feitos que antes eram inimagináveis, estamos passando por um período de transição e transformação. Nesse contexto, precisamos assimilar, compreender e nos adaptar rapidamente às mudanças. No entanto, ela tende a reduzir nossas interações humanas genuínas e profundas, afetando nossas conexões emocionais e forçando uma rápida redefinição e mudança nos papéis que desempenhamos.

E esta vem sendo a realidade nos mais diversos cenários, e a consequência disso é que muitas vezes nos sentimos perdidos, confusos com nossos papeis ou até sem um papel definido, o que por sua vez afeta nosso senso de "social rolefulness". Como resultado mais profundo, nossa noção de "internal rolefulness" também é impactada.

Este sentimento de deslocamento, pode gerar uma profunda sensação de desajuste social, baixa autoestima, depressão e estresse. Algo que podemos enfrentar em diferentes estágios da vida como quando nos tornamos pais, quando nossos filhos saem de casa, quando perdemos o emprego, ou quando nos aposentamos. No entanto, é importante notar que essa sensação se intensificou em um mundo caracterizado pela volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade (VUCA), agravada pelas rápidas mudanças tecnológicas que permeiam nosso ambiente atual.

E este conceito da psicologia japonesa lança luz sobre a promoção de relações interpessoais mais saudáveis e melhoria da saúde mental. Ele nos convida a explorar e entender papeis que realmente tem significado em nossa vida atual. Buscar e manter "Rolefulness" envolve identificação de pequenos papeis sociais, o cultivo de conexões familiares e comunitárias por meio de ações simples como saudações, conversas e expressões de gratidão.

Ao refletir sobre como seu papel é relevante e benéfico para o mundo, identificar onde você pode aplicar seus pontos fortes e descobrir como ele o conecta a um grupo, enquanto ainda preserva sua individualidade e constrói confiança a cada dia, você expande sua consciência sobre esse sentimento. Isso, por sua vez, auxilia na tomada de decisões que podem resultar em melhorias significativas nas relações interpessoais e na saúde mental de cada indivíduo.

Continua após a publicidade

Mais uma vez a cultura japonesa oferece uma perspectiva valiosa para todos nós, à medida que navegamos por um mundo em constante transformação e buscamos uma vida mais significativa e equilibrada.

_______________________________________________________

[i] Rolelessness - é um termo que se refere à sensação de deslocamento ou falta de um papel definido na vida de alguém. É quando uma pessoa se sente perdida, sem um propósito claro ou um papel social significativo.

[ii] Ikigai - Fonte de valor na vida de uma pessoa, as coisas que fazem a vida valer a pena. Processo de cultivar o seu potencial interior e aquilo que torna a sua vida significativa.

[iii] Ma - é um espaço vazio, uma pausa, um intervalo de contemplação que dá um sentido mais pleno para a quarta dimensão, o tempo. A importância da pausa e do vazio, o intervalo entre histórias do próprio cotidiano.

[iv] Moai - Grupo de amigos ao longo da vida, grupo de apoio que se forma para fornecer suporte. Comunidade.

[v] Wabi-Sabi - aceitar a beleza na imperfeição, aceitar o desgaste em virtude do tempo, a incompletude, a inexorável impermanência e todo tipo de imperfeição como belo e sublime, atributos e consequências naturais.

Continua após a publicidade

[vi] Yarigai - O que vale a pena fazer, ajuda os japoneses a entenderem suas atividades e desafios da vida diária e os orienta a fazer coisas que valem a pena; também os apoia na valorização dos esforços dos outros e dá-lhes motivação para desafios futuros.

[vii] Rolefulness - conceito que se relaciona com a sensação de satisfação e significado que uma pessoa obtém ao desempenhar seus papéis na vida. Essa sensação está relacionada a uma conexão positiva com os papéis que desempenhamos e uma compreensão de como eles se encaixam em nossa identidade e na sociedade em geral.