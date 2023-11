Será que eu consigo lidar com este cansaço?

Por Andréa Nery

Por onde tem andado a sua atenção ultimamente?

No cérebro a energia flui para onde está a atenção. Sem ela não há consciência, não há aprendizagem e não há transformação.

Se, neste momento, você parar para responder a esta pergunta, poderá notar coisas intrigantes. Desde a primeira ideia que vem à mente até as sensações que ela provoca e para onde seu pensamento se dirige logo em seguida.

A consciência de para onde sua energia está fluindo pode não apenas ajudar, mas ser crucial para trazer mais qualidade de vida, aprimorar sua saúde mental e transformar a forma como você se relaciona.

Tenho feito esta pergunta a líderes com quem venho trabalhando e me deparei com uma situação peculiar que reflete muito o que estamos vivendo. Muitos relatam não conseguir dar atenção a nada do que estão fazendo, sentindo-se constantemente sobrecarregados, não se considerando suficientes, e experimentando muita solidão. E, quase que imediatamente, voltam sua fala para a "necessidade" de ser produtivo, de entregar mais, de crescer, aprender e de "estar bem"...

A falta de energia é tão marcante que os líderes têm dificuldade de perceber, ou reconhecer, que sua atenção está voltada para a "necessidade", uma criação dos novos modelos de trabalho, a alta conexão no mundo digital, as inúmeras opções disponíveis e ao fácil acesso a todo tipo de informação na palma das mãos.

Uma mentalidade de escassez suga as energias e promove uma desconexão com a essência de quem se é, e com o que mais importa para cada um.

As mudanças rápidas que estamos vivendo como sociedade tornam desafiador encontrar o ponto de equilíbrio. Continuamos a responder da mesma forma a questões completamente diferentes das que conhecíamos até agora.

Ainda me surpreendo ao pensar na rapidez com que as pessoas se adaptaram a escutar suas mensagens na velocidade dobrada (2X), em vez de estabelecer limites e acordos sobre sua disponibilidade diante da possibilidade de estarem acessíveis 24 horas por dia!

Embora seja adepta das novas tecnologias, incentivando e acreditando no potencial que temos à nossa frente, percebo como esse contexto propiciou as multitarefas e como passamos a homogeneizar o sucesso, criar fórmulas e soluções "únicas", valorizando comparações usando padrões e modelos que frequentemente não são adequados.

O cansaço que tenho encontrado nos líderes, e muito do que eu mesma tenho vivido, é uma resposta ao excesso de positividade e à cobrança imposta pela sociedade. Em meio a uma sociedade exausta, é difícil não se sentir fatigada.

Tenho percebido que, para apoiar as lideranças que me procuram na busca de um caminho para sair deste estado, e para trazer mais consciência ao processo de transformação que este caminho representa, preciso fazer convites a práticas mais "ousadas". Essas práticas desafiam sistemas de crenças e tiram da zona de conforto, seja em processos individuais ou em processos de equipes e grupos dentro das empresas.

O que tem trazido resultados é um convite para uma pausa e reconexão com a arte. Sem perder de vista o que se deseja alcançar, essa combinação surpreende pela rapidez com que traz clareza sobre estado atual que promove o cansaço, ao mesmo tempo que desperta para soluções simples e inovadoras.

A pausa neste contexto traz inúmeros benefícios, interrompe ciclos, permite perceber padrões, e oferece a possibilidade real de descansar, acalmar corpo e mente, e permanecer no momento presente. A arte permite acessar uma sabedoria interior que abre espaço para uma visão mais clara da realidade, e gera consciência promovendo uma transformação mais profunda.

A pausa consciente e a reconexão com a arte não são meros luxos, mas sim estratégias fundamentais para o líder contemporâneo. Essas práticas não apenas restauram energias, mas catalisam uma transformação profunda, desencadeando clareza, inovação e resiliência.

A busca incessante por produtividade e crescimento gera um turbilhão de demandas que consomem sua atenção e energia. No entanto, é fundamental reconhecer que a verdadeira maestria na liderança emerge não da correria cega, mas da capacidade de direcionar a atenção com propósito.

Onde está sua atenção, está sua energia! Para permanecer alinhado com seu propósito e fazer fluir a energia para onde o cansaço não seja o resultado, talvez você deva se permitir parar e, então, experimentar se conectar com alguma forma de arte que desperte a força da sua essência, do que faz de você um ser único e especial neste mundo e neste contexto que estamos vivendo!

A verdadeira liderança não reside apenas em entregar mais, mas em entregar com propósito, em inspirar não apenas pelo que se faz, mas pelo que se é.