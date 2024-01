O Princípio da Sétima Geração baseia-se na filosofia iroquesa de que as decisões que tomamos hoje devem resultar num mundo sustentável em sete gerações no futuro. Diz-se que um líder precisa tomar decisões que atendam às necessidades das vozes ainda não nascidas, sete gerações no futuro, e ajudar as pessoas no presente a conviver com as tensões e conflitos que às vezes surgem quando as necessidades das gerações futuras não são consideradas no presente. Nesse cenário, os líderes são responsáveis por manter as necessidades futuras firmemente em foco e permitir que essas necessidades moldem as escolhas no presente.

O Princípio da Sétima Geração vem da Constituição da Confederação Iroquois, escrito em algum ponto entre 1142 e 1500 DC. A Confederação Iroquois é considerada a democracia participativa mais antiga do planeta. O princípio da sétima geração determina que as decisões tomadas hoje devem levar à sustentabilidade durante as sete gerações futuras. E as nações indígenas da América do Norte foram e são, na sua maior parte, organizadas por princípios democráticos que se centram na criação de fortes laços que promovem a liderança em que a honra não é conquistada através de ganhos materiais, mas pelo serviço prestado aos outros. Hoje, o Princípio da Sétima Geração em sua maior parte se refere a decisões sobre nossa energia, água e recursos naturais. Ter em mente este importante princípio lembra-nos que as nossas decisões devem ser sustentáveis por muitas gerações futuras. Também pode ser aplicado a relacionamentos. Imagine como seria se cada decisão resultasse em relacionamentos sustentáveis sete gerações no futuro! As perguntas certas e uma mentalidade regenerativa ajudam-nos a concentrar-nos em como as nossas decisões terão impacto no futuro. A decisão criará possibilidades ou restrições?

A decisão ajudará as gerações futuras a prosperar?

Essas perguntas ajudam líderes, organizações e indivíduos a aprenderem como olhar para o futuro. Ajudam-nos a imaginar o impacto a longo prazo das decisões tomadas no presente.

A capacidade de olhar para o futuro requer a construção da capacidade de antecipar como uma decisão se irá desenrolar ao longo do tempo. A melhor maneira que encontrei para fortalecer essa capacidade é mudar minha posição na linha de sete gerações. Se eu me colocar na quarta geração, posso refletir melhor sobre decisões tomadas até três gerações antes. A partir daí, posso aprender com essas decisões e refletir sobre como elas ajudaram (ou atrapalharam) a organização no presente.

Esta reflexão dá-me a oportunidade de reconhecer padrões de impacto e suposições que não se sustentaram. Ele fornece informações sobre os problemas atuais com os quais estamos lidando e como chegamos aqui.

Tenho como prática regular olhar para os desafios que enfrentamos hoje e refletir sobre o que nos trouxe até aqui. Se você decidir fazer o mesmo, poderá refletir sobre estas questões específicas:

O que foi ignorado?

O que foi assumido?

Houve pontos cegos que moldaram nossas escolhas?

Que decisões estão sendo tomadas agora que nos ajudarão a nos tornarmos mais vitais e regenerativos?

Com a reflexão surge uma nova perspectiva sobre as lições que podem ser aplicadas no presente para moldar um futuro mais regenerativo. Também nos ajuda a aspirar a tomar decisões para melhorar a vida das gerações futuras e do nosso planeta - e evitar causar mais problemas.