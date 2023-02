Seu Plano de Carreira em Primeira Pessoa

Por Andréa NerySempre existiram desafios no mercado de trabalho, mas atualmente observamos uma aceleração nas mudanças e surgimento de novas necessidades. As demissões em massa justificadas por adequação estratégica de empresas são um exemplo claro do que está acontecendo.Um olhar para a carreira diante deste novo contexto é muito importante, quer seja para jovens entrando no mercado, quer seja para os mais experientes que seguem com energia para oferecer suas habilidades.Estamos em uma transição da carreira tradicional para uma carreira mais dinâmica e fluida, onde somos convidados a pensar e repensar nossa trajetória profissional, e por isso é importante assumir o plano e a gestão de nossa carreira, nos tornando conscientes da nossa responsabilidade e do que podemos fazer.Mas o que precisamos para começar a viver nossa carreira em primeira pessoa?A carreira é uma de nossas fontes de expressão natural, uma possibilidade de exercer nosso propósito de vida. A carreira é um componente integral da vida! Como componente, ou parte precisamos ter claro de que a carreira não é a única coisa na que devemos balizar nossas decisões.Porém, se ela é parte de um todo que somos, ela por si só representa uma faceta de nós que precisa estar alinhada e coerente com o todo. Em nossa carreira em geral, visamos realização, crescimento e suporte financeiro, mas tudo isso tem uma interdependência com aspectos relevantes de nossa vida e do contexto em que estamos inseridos.Assumir a gestão de sua carreira começa por entender a parte que ela representa, ou seja, entender seus objetivos e interesses, seus valores, motivações e pontos fortes e então traçar planos criando metas e etapas para alcançar estes objetivos.As fases de nossas vidas têm influência direta no nosso processo de desenvolvimento profissional, de competências e interesses, pode parecer óbvio, mas muitas pessoas que não trazem isso para consciência se sentem perdidas por não entender o momento de mudança de seu processo de desenvolvimento. Não se trata de abandonar uma carreira, mas de dar ênfase a qualidade interior que cada fase de nossa vida representa.Profissionais técnicos muito competentes podem se sentir frustrados com suas carreiras quando não observam uma qualidade latente interior que pode e precisa ser desenvolvida à medida que avançam nas fases da vida. Ou ainda, profissionais jovens que se encontram esgotados por colocarem metas de carreira agressivas e assumirem novas responsabilidades desalinhadas com sua fase.A mudança é a única coisa certa, e por isso os planos precisam ser periodicamente revistos, e nesta revisão devem ser considerados os aspectos do nosso desenvolvimento interno, na busca de mais satisfação e com sentimento de estarmos cumprindo com nossa missão de vida.É inaceitável ficar na mesma condição o tempo todo. Que caiam os mitos de que o ideal é se formar em uma área e nela se desenvolver por "toda" sua carreira! Ficar atento aos movimentos e necessidades do mercado e não poupar esforço para entender o que mais lhe atrai é um caminho para não perder oportunidades de tornar a carreira fonte de alegria e satisfação.O autoconhecimento ajuda você a entender seu apetite por desafios, sua velocidade de aprendizado, inteligência emocional, valores e identificar seu propósito e como ele está vivo neste momento da sua história de vida, portanto é fator essencial para quem quer trazer protagonismo para sua carreira.Pode parecer pesado assumir esta responsabilidade, mas é a única forma de verdadeiramente buscar integrar a carreira e vê-la fluir com as transformações e mudanças de contexto. E um segredo neste processo é aprender a contar com o apoio de outras pessoas para compartilhar experiências, para ajudar a pensar "fora da caixa", para dar feedbacks e se conhecer e reconhecer através do outro.Desejo a você coragem para tornar sua vida mais cheia de significado!