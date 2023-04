os sons da interdependência

Tenho refletido sobre os diferentes sons que cercam a percepção de que vivemos em um mundo interdependente. Reflita, por exemplo, sobre qualquer debate que esteja acompanhando em seu trabalho, nas redes sociais, política... escolha o palco. Dá para sentir que as tensões entre autonomia e interdependência podem ser graves e perturbadoras; uma multidão de emoções e liderança reativa. Esse “ruído” no sistema mais amplo é o som inicial da percepção de que estamos todos conectados.

No meio disso, estão pessoas que podem ver as conexões em certos domínios de suas vidas (como a economia global e o mercado de ações), mas podem não ver a interdependência de outras maneiras (como a mudança climática sendo impactada por ações individuais).

No entanto, também temos exemplos de situações em que os envolvidos não querem ver ou adaptar seus comportamentos à realidade da interdependência. Por exemplo, uma equipe com algumas pessoas que não querem trabalhar juntas ou uma organização presa a silos entre departamentos. Os sons desse tipo de interdependência são os sons associados a conflitos, estresse e tensões. É barulhento!

À medida que as pessoas e os líderes dos departamentos/ áreas fortalecem sua apreciação e compreensão de que estão trabalhando em um mundo interdependente, o barulho de negar a interdependência desaparece. Quando a conexão é compreendida, mais pessoas na equipe e/ou organização mudam seu comportamento para se alinhar com a realidade da interdependência.

O nível de ruído ajuda a entender como as pessoas dão sentido à sua situação. Se for barulhento, as pessoas estão negando a conectividade do sistema. Se houver um zumbido baixo ao fundo, então as pessoas estão se comportando de uma maneira que reconhece que todas são interdependentes.

Quanto mais conflito, menos pessoas conseguem ver a interdependência e o todo coletivo. O conflito é o resultado de pessoas que lutam para ver o mundo interdependente em que vivemos. É uma das funções do líder ajudar as pessoas a mudarem sua visão de mundo da separação para a conexão!