Como uma oficina de eletrodomésticos virou uma das maiores revendas de ar-condicionado do País

Na análise do consultor de varejo Eduardo Terra, copresidente do Instituto Retail Think Tank (IRTT), o grande ativo dessa empresa é o ecossistema criado. A parceria com os instaladores, que é um misto dos modelos de franchising com venda direta, permitiu o salto nas vendas. “A base disso é construir boas relações com esses parceiros, que são os instaladores que atuam nos mercados locais”, afirma o especialista.

O risco desse modelo, diz Terra, é exatamente o seu ponto forte. Isto é, não manter azeitada a boa relação com os instaladores, que são a base do sistema. “O difícil é acertar o ponto”, diz Terra. É que o dono do negócio precisa ter resultado e margem, mas precisa fazer com que os participantes do ecossistema ganhem também.

Na análise do consultor, achar esse ponto de equilíbrio nem sempre é fácil. “Esses ecossistemas, às vezes, nas crises, apertam um pouco. Daí, o parceiro começa a perder dinheiro e a rede é desmontada.”