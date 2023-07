Libor: taxa de juros que foi referência global por meio século deixa de ser usada nesta semana

THE NEW YORK TIMES - O processo árduo, que durou uma década para acabar com a dependência do sistema financeiro de uma taxa de juros de referência enferrujada que já sustentou trilhões de dólares em contratos em todo o mundo, está quase no fim. A partir da próxima semana, a London Interbank Offered Rate, conhecida pela abreviatura Libor, deixará de ser publicada.

Libor é um termo coletivo para dezenas de taxas, denominadas em diferentes moedas, destinadas a refletir quanto custa aos bancos tomar empréstimos uns dos outros. Essa taxa é importante porque mostra o custo básico que os bancos repassam aos clientes. Os altos e baixos da Libor se refletiram em muitas hipotecas, empréstimos estudantis, títulos corporativos e uma ampla variedade de derivativos financeiros, começando há mais de 50 anos.

Em 2012, o banco britânico Barclays se tornou o primeiro de muitos a ser multado pelos reguladores por manipular a Libor, que foi compilada a partir de uma média das taxas cotadas por um painel relativamente pequeno de bancos a cada dia. Os números deveriam refletir as condições do mercado, mas como não estavam expressamente vinculadas à negociação real, os remetentes foram acusados de burlar o sistema, cotando taxas mais altas ou mais baixas para beneficiar negociações específicas.

No final, cerca de US$ 10 bilhões (R$ 48,2 bilhões) em multas foram aplicados em todo o setor financeiro por acusações de manipulação da Libor, o que levou a esforços para se afastar dessa taxa de referência contaminada.

Nos Estados Unidos, a Libor está sendo substituída pela Secured Overnight Financing Rate, ou SOFR Foto: Yuriko Nakao/Reuters

Esse esforço gigantesco está cruzando a linha de chegada nesta semana.

Continua após a publicidade

“A Libor era uma taxa onipresente em todos os produtos financeiros globais; era o benchmark (marco) mais importante do mundo, e afastar o mercado disso foi um esforço verdadeiramente hercúleo”, disse Mark Cabana, chefe de estratégia de taxas dos EUA no Bank of America. “Ainda há problemas, mas é notável que a Libor saia mais com um gemido do que com um estrondo. Isso era impensável anos atrás.”

Nos Estados Unidos, a Libor está sendo substituída pela Secured Overnight Financing Rate, ou SOFR. Ao contrário da Libor, a SOFR representa o custo do empréstimo para uma ampla variedade de participantes do mercado baseada em transações reais nos mercados de empréstimos noturnos.

O processo de substituição da Libor começou para valer em 2014, com a criação do Comitê de Taxas Alternativas de Referência, grupo de representantes do setor e reguladores que, em 2017, decidiu substituir a Libor pela SOFR. Desde então, um gigantesco exercício ocorreu para informar os bancos, gestores de fundos e outros sobre a transição, incitando-os a mudar os contratos para a nova taxa. A partir de 2022, novos negócios não deveriam estar vinculados à Libor.

Mas muitos contratos escritos antes disso, e mesmo alguns depois, ainda citam a Libor como referência, e houve uma corrida de última hora para cumprir o prazo desta semana.

Cerca de metade do mercado de empréstimos de US$ 1,4 trilhão (R$ 6,7 trilhões), por exemplo, passou a pagar juros atrelados ao SOFR, segundo o JPMorgan Chase. A maior parte do restante do mercado adotou uma linguagem em documentos de empréstimo que aceitará empréstimos ainda vinculados à Libor e os mudará para a SOFR na próxima semana.

“Tem sido uma quantidade gigantesca de trabalho”, disse Meredith Coffey, que faz parte do esforço de transição desde 2017 como codiretora de política da Loan Syndications and Trading Association. “Quando começamos a conversar com as pessoas nos mercados à vista, dizendo que a Libor cessaria, elas pensaram que éramos loucos.”

Uma pequena parcela do mercado de empréstimos — cerca de 8%, ou cerca de US$ 100 bilhões (R$ 481 bilhões) — não tem linguagem alternativa, de acordo com dados da empresa de pesquisa Covenant Review. A maioria desses empréstimos é de mutuários mais arriscados que lutaram para refinanciar sua dívida para referenciar a SOFR.

Continua após a publicidade

Analistas disseram que a maioria dessas empresas poderia tirar proveito de uma decisão tomada este ano pelos reguladores britânicos, que supervisionam a Libor, de publicar uma taxa que imita a Libor até setembro de 2024. Essa taxa semelhante a um zumbi foi projetada para evitar interrupções no mercado após o prazo.

Ainda assim, um pequeno número de empresas pode ser forçado a usar o que é chamado de taxa preferencial, que reflete o custo para os consumidores tomarem empréstimos de bancos comerciais — uma taxa muito mais alta do que os bancos cobram uns dos outros. Com alguns devedores já cedendo ao drástico aumento nas taxas de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) no ano passado, o impacto da mudança para a taxa básica de juros pode ter consequências graves, alertou a agência de classificação Fitch.

“Esta foi uma mudança colossal”, disse Tal Reback, diretor da empresa de investimentos KKR e membro do comitê do setor que gerencia a transição da Libor. “Tem sido uma reengenharia dos mercados financeiros globais que veio com uma pandemia global, inflação extrema e aumento das taxas de juros. Haverá dores de crescimento, mas para todos os efeitos, é hora de dizer: ‘Descanse em paz, Libor.’”