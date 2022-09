Libra atinge o menor nível em 37 anos em relação ao dólar em meio a incertezas políticas

A libra esterlina recuou ao menor nível em 37 anos em relação ao dólar na manhã desta segunda-feira, 5, em meios aos temores de que o corte no fornecimento de gás russo à Europa empurre a economia britânica a um quadro de recessão grave. Às 08h31 (de Brasília), a libra cedia a US$ 1,1493, tendo caído a US$ 1,1443 na menor cotação do dia. É o valor mais baixo desde 1985, de acordo com a Dow Jones Newswires.

No Brasil, a moeda britânica está sendo negociada a R$ 5,95. No menor valor do dia, chegou a R$ 5,93.

Moeda britânica registrou seu pior desempenho em quase 40 anos diante das incertezas políticas

A libra reduziu perdas ante o dólar após o Partido Conservador escolher Liz Truss para liderar a legenda e, portanto, assumir como primeira-ministra do Reino Unido, no lugar de Boris Johnson. Truss tem reforçado a promessa de reduzir impostos para lidar com a disparada no custo de vida no país, em meio à guerra na Ucrânia e aos efeitos duradouros da pandemia.

Para a consultoria Capital Economics, entre os motivos para a queda vista hoje na libra está o fortalecimento recente do dólar no mercado de câmbio internacional, e ocorre simultaneamente às dificuldades para as moedas europeias no ultimo ano e meio. O euro (atualmente em torno da paridade com o dólar) perdeu 18% desde o início de 2021, e a libra esterlina (atualmente em torno de 1,16 de paridade) caiu cerca de 15%. Outras moedas europeias cederam de forma semelhante.

Para a consultoria, dois fatores levaram a esta depreciação das moedas europeias. O primeiro foi o fato de os Estados Unidos se recuperarem mais rapidamente do choque da covid-19, em parte graças a um maior estímulo fiscal e monetário. Em segundo lugar, o impacto econômico da invasão russa à Ucrânia, que atingiu a economia da Europa bem mais que a dos EUA, conclui a Capital.

