Lição de casa ficou mais difícil com dinheiro mais escasso para países emergentes, diz Campos Neto

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, disse nesta segunda-feira, 23, que o aperto da liquidez global, em meio aos juros mais altos pagos nos Estados Unidos, pode afetar economias emergentes de “forma mais severa”.

“A barra ficou mais alta, agora tem que fazer melhor”, comentou o presidente do BC, que pediu durante evento na sede do Estadão a aprovação no Congresso do pacote enviado pelo governo para elevar receitas, em busca da reversão do déficit das contas primárias.

“O dever de casa ficou um pouco mais difícil porque a liquidez está mais apertada”, reforçou Campos Neto, ao lembrar que, com a redução dos fluxos de capital em direção a emergentes, o mercado está mais exigente em relação ao ajuste das contas públicas.

Durante o evento “Reflexão sobre o cenário econômico brasileiro”, organizado pelo Estadão, com apoio do Broadcast e do E-Investidor, em parceria com o B3 Bora Investir, site de notícias e conteúdo educacional produzido pela Bolsa em parceria com o Estadão, Campos Neto julgou que o governo tem se esforçado, lembrando da manutenção da meta de inflação e a aprovação do arcabouço fiscal. “Foi feita bastante coisa.”

Para Campos Neto, é importante que o Congresso evite projetos que representem uma elevação da trajetória da dívida pública Foto: Wilton Junior/Estadão

Por outro lado, ressaltou, é importante que o Congresso aprove medidas de receita e evite projetos que representem uma elevação da trajetória da dívida pública. No próximo ano, a equipe econômica prometeu zerar o déficit das contas públicas, mas depende de um aumento de arrecadação de R$ 168,5 bilhões em medidas que precisam ser aprovadas pelo Congresso.

Após suas declarações sobre a área fiscal e as condições de liquidez no exterior, que tornam mais difícil a “lição de casa” de países emergentes, o fôlego de baixa dos juros futuros se esvaiu, com as taxas zerando a queda e exibindo viés de alta. Com isso, as taxas se desviaram do comportamento dos Treasuries (títulos do Tesouro dos EUA), até então a principal referência para a curva local, cujos rendimentos seguiram em baixa, e do recuo dos preços do petróleo.

Na leitura do economista-chefe da Nova Futura Investimentos, Nicolas Borsoi, Campos Neto pareceu estar com dúvida sobre fatores que podem fazer a inflação cair e, consequentemente, parece um cenário difícil o da convergência da inflação para a meta.

A fala do presidente do BC acabou se sobrepondo não somente à influência positiva vinda do exterior, como também relegou a segundo plano a melhora da percepção sobre a aprovação das pautas econômicas no Congresso. Há expectativa de que seja votado na Câmara nesta semana o projeto que tributa fundos offshore e exclusivos. No Senado, a pauta é a das apostas eletrônicas, além da apresentação do relatório da reforma tributária.

Países desenvolvidos

Para Campos Neto, além de estudar a causa da elevação dos juros no mundo desenvolvido, é necessário entender o efeito que isso gera em liquidez nos mercados. Segundo ele, essa conta não está sendo feita com grande clareza. Ele citou o exemplo de que os países desenvolvidos pagavam até no passado recente menos de 1% do Produto Interno Bruto (PIB) para rolagem de suas dívidas.

“Agora estamos saindo de 0,8% para 3,5%, 4%. Isso significa 3% a mais do PIB na média do mundo desenvolvido de custo de rolagem de dívida. Se pegar a soma de dívida de todo mundo, tem mais ou menos de 108% do PIB de dívida com um custo de 3% a mais. De onde vem esse dinheiro?”, questionou Campos Neto para em seguida afirmas que os leilões de Treasuries têm sido maiores, caso que tem se replicado na Europa e causado encolhimento da liquidez global.

Campos Neto disse que recebeu nesta segunda um gráfico mostrando que o custo da rolagem de dívida das empresas pequenas americanas já está em 10%. “E a gente vê empresas americanas maiores e boas fazendo emissões entre 7,5%, 8% e você começa a ter o enforcamento da liquidez”, disse. Ele destacou que a cada seis meses estes juros ficam mais altos e é preciso rolar a dívida.

“Aí são mais seis meses pra frente de rolagem de dívida a um custo maior do que era antes. E de onde vem essa liquidez? Primeiro ela vem do mundo corporativo dos desenvolvidos e depois dos emergentes. É saber o quanto o mundo desenvolvido, por ter uma dívida tão alta, está sugando de liquidez”, reforçou Campos Neto.

Segundo ele, se os juros americanos continuarem altos por muito tempo, o impacto sobre a liquidez será cada vez mais crescente. Para Campos Neto, são duas saídas: uma organizada, que compreende manter o juro alto por mais tempo para frear o crédito e outra não tão organizada, com desaceleração do crescimento mais rápido que a desaceleração da inflação. Mas nesse cenário, os países emergentes sofrem mais, principalmente se tiverem dificuldade maior de passar uma mensagem de fiscal melhor.

“Então a gente pode ter uma saída organizada e uma não tão organizada, e é isso que temos levantado”, disse o banqueiro central, reforçando que esse estrangulamento da liquidez pode afetar de forma mais severa os emergentes.

Campos Neto disse ainda que foi para a reunião do FMI no Marrocos há duas semanas com a intenção de passar essa mensagem./Com Denise Abarca