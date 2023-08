Lide e Estadão reúnem autoridades para debater o futuro do mercado imobiliário

O Seminário Real State/Lide Estadão será realizado nesta quinta-feira, 10, com a participação de autoridades para discutir “O Novo Momento do Mercado Imobiliário”.

O evento reunirá o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes; o presidente da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc), Luiz França; o prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira; o presidente do Secovi, Rodrigo Luna; o fundador e presidente do Grupo Bueno Netto, Adalberto Bueno Netto; e o sócio do escritório Duarte Garcia Advogados, Marcelo Terra.

Temas como o novo Plano Diretor da capital paulista e a verticalização de bairros serão debatidos no evento Foto: Hélvio Romero/Estadão

A moderação será feita pelo jornalista do Estadão/Broadcast especializado em mercado imobiliário, Circe Bonatelli, e por Flávio Amary, presidente do Lide Habitação e ex-secretário da Habitação de São Paulo.

Temas como o novo Plano Diretor da capital paulista e a verticalização de bairros serão debatidos no evento, assim como tendências de moradia e transporte nas cidades.

Restrito a convidados, o evento, das 8h às 12h, será transmitido pelo portal do Estadão e pelo site do Lide, neste link.