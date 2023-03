Americanas prevê vender marcas em ‘liquidação’ para pagar dívida bilionária; veja quais

O plano de recuperação judicial da Americanas, entregue à Justiça na segunda-feira, 20, prevê a venda de bens e marcas do grupo em “liquidação” como estratégia para pagar parte das dívidas da empresa, que, no total, chegam a mais de R$ 40 bilhões.

Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Confira o que poderia ser vendido na “liquidação”

Hortifrúti Natural da Terra

Participação de 70% da empresa na Uni.co dona das marcas Imaginarium, Puket, Mind e LoveBrands

Jatinho modelo BEM-505 da Embraer

Marcas da companhia

Em entrevista ao Estadão/Broadcast o novo CEO da companhia, Leonardo Coelho, disse que a empresa deve levantar de R$ 2 bilhões a R$ 3 bilhões com a venda do hortifrúti, da participação da Uni.co e do jatinho.

Já as marcas do grupo sob o nome Americanas valem valem R$ 390 milhões, mas R$ 262 milhões se vendidas em liquidação.

No plano, porém, fica a possibilidade de levantar recursos também com “outros bens, móveis ou imóveis, integrantes do seu ativo permanente, sob a forma de UPIs (Unidade Produtiva Isolada) ou não”. A Americanas também é dona do site Submarino e Shoptime.