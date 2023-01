Grandes redes de varejo de bens duráveis, como televisores, eletrodomésticos, celulares e eletrônicos em geral, abriram 2023 com liquidações, seguindo um comportamento normal do período. Mas, aos olhos dos consumidores, as ofertas deste ano parecem mais agressivas do que as de períodos anteriores.

Os descontos anunciados, em alguns casos, são de até 80%, e o prazo de parcelamento chega a dois anos e meio no cartão próprio. Até o mote do anúncio de televisão da Liquidação Fantástica do Magalu, marcada para esta sexta-feira, 6, e da Casas Bahia menciona que há ofertas melhores do que na Black Friday. Normalmente, na megaliquidação da última sexta-feira de novembro, os descontos são maiores.

A explicação para tanta agressividade anunciada nas liquidações neste início de ano é o desempenho do Natal e da Black Friday. Embora não tenha dados consolidados, o economista da Associação Comercial de São Paulo (ACSP) , Ulisses Ruiz de Gamboa, observa que pesquisas feitas pela entidade apontaram que, tanto na Black Friday como no Natal, os consumidores iriam optar pela compra de itens de uso pessoal, geralmente produtos de menor valor e menos dependentes de crédito.

“As vendas de itens mais caros podem não ter tido bom desempenho nas duas datas”, diz o economista. A grande chance de desovar os estoques, então, é na liquidação.

A Via, dona das bandeiras Casas Bahia, Ponto e Extra.com.br, por exemplo, está em liquidação nas lojas físicas e online durante esta primeira semana do ano. Na Casas Bahia, a empresa informa que os descontos somam R$ 70 milhões; no Ponto e no Extra.com.br, o abatimento é de até 70%. Questionada qual seria o tamanho do desconto em anos anteriores, a companhia informa que é equivalente, assim como o parcelamento em até 30 vezes no cartão próprio, no caso da Casas Bahia.

Também a Americanas, cuja liquidação vai até 11 de janeiro no site, aplicativo e nas mais de 1.800 lojas físicas espalhadas pelo País, o desconto de até 80% repete a promoção do ano passado e da Black Friday. A companhia informa que as compras pagas com cartão de crédito próprio, Ame, podem ser parceladas em até 21 vezes.

Já a Liquidação Fantástica do Magalu, que ocorre nesta sexta-feira, a partir das 7h, nas 1.400 lojas físicas e em todos os canais digitais, deve ter preços menores do que na Black Friday para alguns itens. A smart TV de 50 polegadas e 4K, da marca própria Vizzion, por exemplo, que custava R$ 2.199 na Black Friday e R$ 2.399 na véspera da liquidação, deve ser ofertada por um preço menor, informa a companhia.

Os descontos na 30.ª edição da liquidação chegam a 80%, segundo a empresa, porcentual equivalente ao evento de 2021. Mas, neste ano, há maior quantidade de itens em oferta, principalmente porque as lojas do marketplace, o shopping virtual da empresa, também estão participando do saldão por meio do site e do aplicativo.

O Magalu diz que cada loja terá ofertas de acordo com seu estoque e, por isso, a disponibilidade e a quantidade de itens variam em cada ponto físico. As promoções de cada localidade e os descontos serão anunciados por meio de lives com influenciadores regionais.

Além disso, marcas integrantes do ecossistema, como Netshoes, KaBuM! e Consórcio Magalu, também vão oferecer descontos, porém por um período mais longo, durante janeiro inteiro, informa a companhia.

Depois de dois anos sem a tradicional liquidação de janeiro por causa da pandemia, a CVC, maior operadora de turismo do País, voltou às promoções. A liquidação de pacotes de viagens nas 1.100 lojas da empresa espalhadas pelo Brasil vai até 27 de janeiro, tanto para viagens nacionais como para internacionais, informa a companhia.

A operadora fechou um acordo com empresa aérea Gol que permitiu preços promocionais para mais de dez destinos nacionais. Com isso, um pacote para Porto Seguro (BA), por exemplo, com passagem aérea partindo de São Paulo e sete diárias de hotel, sai por R$ 998 por pessoa e pode ser parcelado em dez vezes iguais. De acordo com a operadora de turismo, esse preço não era praticado pela empresa há pelo menos dois anos. No caso de hospedagem, os descontos chegam a 50% em relação à última temporada de férias

São Paulo terá liquidação própria

Passadas as liquidações da virada de ano, o comércio da cidade São Paulo terá uma liquidação marcada para última semana de janeiro, a Sampa Week. Ela tem como mote o aniversário da capital paulista, o principal mercado consumidor do País.

Gamboa, da ACSP, entidade que promove neste ano a quarta edição do evento, diz que no ano passado as lojas participantes conseguiram ampliar em mais de 70% as vendas.