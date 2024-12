Lira pede requerimentos de urgência para projetos do pacote de corte de gastos de Lula na Câmara

BRASÍLIA – O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), pautou dois requerimentos de urgência para dois projetos que integram o pacote de medidas de contenção de gastos proposto pelo governo Lula, para votação no plenário nesta terça-feira, 3.

O regime de urgência é usado para apressar a tramitação e a votação de projetos. A partir do momento que o requerimento para dar celeridade a uma proposta é aprovado, o projeto não precisa passar por comissões, prazos e formalidades regimentais.

Foto: Marina Ramos/Agência Câmara

Além dos dois projetos, enviados na sexta-feira ao Congresso, o governo enviou nesta segunda uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) com mais propostas do pacote fiscal.

Imposto de Renda para depois

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que o projeto que estipula uma isenção do Imposto de Renda para aqueles que recebem até R$ 5 mil já “está pronto”.

Segundo ele, o envio para o Congresso Nacional “depende menos da Fazenda” e mais da tramitação interna do governo. “O prazo é curto, e nós vamos focar nas medidas de despesa”, afirmou, ao ser questionado por jornalistas, no Senado.

O secretário acrescentou: “Eu deixei claro aos líderes da Câmara. Tem muita coisa para focar, mas vamos focar o debate agora nas medidas de despesa”.

Mais cedo, Durigan se reuniu com o líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), e com os vice-líderes da base, para tratar sobre o pacote fiscal.

Conforme mostrou o Estadão/Broadcast, deputados cobraram o envio do projeto de isenção do Imposto de Renda, para ter uma compensação às restrições de gastos sociais.

Os parlamentares querem ter a possibilidade de defender que o pacote também terá benefícios. Além disso, deputados propõem um escalonamento na redução de gastos tributários do governo, para que os cortes também atinjam benefícios aos mais ricos.