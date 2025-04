A brasileira mais rica na lista da Forbes continua sendo Vicky Safra, 72 anos, viúva do fundador do Banco Safra, Joseph Safra, que morreu em 2020. A fortuna dela e de sua família é de US$ 20,9 bilhões, o equivalente a R$ 119,2 bilhões. No ranking geral do Brasil, ela só fica atrás de Eduardo Saverin, cofundador do Facebook, que tem um patrimônio de US$ 34,5 bilhões (R$ 196,8 bilhões) e é o brasileiro mais rico. A mulher mais rica do mundo é Alice Walton, herdeira do Walmart.

Ana Lúcia de Mattos Barreto Villela, da Itaúsa, aparece em segundo lugar entre as bilionárias brasileiras, com patrimônio de US$ 1,6 bilhão (R$ 9,12 bilhões). Em terceiro está Mariana Voigt Schwartz Gomes, ligada à Weg, com fortuna de US$ 1,4 bilhão (R$ 8 bilhões). Neide Helena de Moraes, que ocupava a terceira colocação no ano passado, agora está em quinto. Cristina Junqueira, do Nubank, se manteve em quarto lugar.

Vicky Safra continua sendo a mulher mais rica do Brasil. Foto: Paulo Giandalia/Estadão

A lista deste ano da Forbes mostra uma quantidade menor de bilionárias brasileiras. Em 2024, eram 14, número que passou para 9 neste ano, numa queda de 35,71%. Juntas, as 9 bilionárias brasileiras têm US$ 30,7 bilhões.

Veja a seguir o ranking das brasileiras na lista da Forbes:

1. Vicky Sarfati Safra e família

Patrimônio: US$ 20,9 bilhões (R$ 119,2 bilhões)

Origem do patrimônio: Banco Safra

2. Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela

Patrimônio: US$ 1,6 bilhão (R$ 9,12 bilhões)

Origem do patrimônio: Itaúsa

3. Mariana Voigt Schwartz Gomes

Patrimônio: US$ 1,4 bilhão (R$ 8 bilhões)

Origem do patrimônio: Weg

4. Cristina Helena Junqueira

Patrimônio: US$ 1,3 bilhão (R$ 7,47 bilhões)

Origem do patrimônio: Nubank

5. Neide Helena de Moraes

Patrimônio: US$ 1,3 bilhão (R$ 7,47 bilhões)

Origem do patrimônio: Votorantin

6. Vera Rechulski Santo Domingo

Patrimônio: US$ 1,3 bilhão (R$ 7,47 bilhões)

Origem do patrimônio: AB Inbev

7. Lívia Voigt de Assis

Patrimônio: US$ 1,1 bilhão (R$ 6,27 bilhões)

Origem do patrimônio: WEG

8. Dora Voigt de Assis