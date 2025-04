A lista da Forbes com o ranking das pessoas mais ricas do mundo em 2025 indica que quatro entre os 3.028 bilionários do mundo são centenários. Entre eles, o mais idoso é o americano George Joseph, de 103 anos, dono de uma fortuna de US$ 1,9 bilhão, cerca de R$ 10,8 bilhões.

A fortuna de Joseph está ligada à empresa que ele fundou, a Mercury General, seguradora com US$ 5,5 bilhões em receitas anuais. Ele detém 35% do negócio, especializado em seguros de automóveis, residência e contra incêndios. Na 2ª Guerra Mundial, ele foi navegador de voo.

George Joseph fundou a Mercury General, seguradora com US$ 5,5 bilhões em receitas anuais; ele é o bilionário mais idoso do mundo, segundo a Forbes. Foto: Mercury Insurance/Divulgação

PUBLICIDADE Robert Kuok, da Malásia, e David Murdock, dos Estados Unidos, estão em 2º e 3º lugares, respectivamente, cada um com 101 anos. Kuok, que é a pessoas mais rica da Malásia, é dono da Kuok Group, que tem, entre outros negócios, redes de hotéis (a Shangri-La Hotels e Resorts é a mais famosa), além de investimentos em commodities e imóveis. Sua fortuna é de US$ 12,1 bilhões.

Publicidade

Murdock tem fortuna de US$ 3,7 bilhões, oriunda de investimentos na Castle & Cooke Holdings, que possui propriedades residenciais e comerciais no Arizona, Califórnia e Havaí.

A quarta pessoa centenária da lista é o americano Daniel Abraham, de 100 anos, dono de um patrimônio de US$ 2,4 bilhões. A fortuna está ligada, principalmente, à Slim-Fast, empresa de produtos alimentícios que ele fundou em 1976 e depois vendeu à Unilever.

No total, são 98 bilionários que têm 90 anos ou mais, segundo a Forbes. O Brasil conta com uma nonagenária na lista. Trata-se de Lucia Maggi, de 92 anos, dona de fortuna estimada US$ 1,1 bilhão. Ela cofundou o Grupo André Maggi, também conhecido como Amaggi, produtor de soja e outras commodities. Veja a seguir a lista dos 10 bilionários mais idosos da lista da Forbes 2025.