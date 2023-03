Literatura para ensinar educação financeira a crianças carentes

“Ter dinheiro é muito bom, mas com ele se compra tudo?” Com essa pergunta simples, mas ainda debatida por muitos adultos, o livro Tibúrcio levou 1,5 mil crianças a questionarem a importância e o papel do dinheiro, em uma sociedade onde a educação financeira ainda é palavrão em muitas famílias. A história do simpático burrinho, que dá nome à obra, e seu dono foi compartilhada em diferentes escolas públicas e projetos sociais, para que os pequenos pudessem ter noção da importância das finanças e a entender os limites e as consequências do não planejamento em outras áreas da vida.

“Eu não quero dizer que o dinheiro não traz felicidade, porque ele traz. Eu quero dizer que o dinheiro é bom, mas ele não compra tudo”, explica a produtora cultural Marina Gonzales, autora do livro, que tem coautoria da ilustradora Veridiana Scarpelli. A obra se inspira na tradição da literatura de cordel, tanto nas gravuras quanto nos versos rimados que contam a história.

Gonzalez conta que a ideia de um livro que tratasse sobre finanças para crianças pequenas - a obra é recomendada para leitores a partir dos cinco anos - surgiu de uma percepção de que poucos livros tratam sobre o tema para crianças menores, muito por conta do que classifica como tabu sobre falar de dinheiro no País.

“Grande parte da população não tem dinheiro para falar sobre ele. E tem outra parte que, por ter tanto, acha melhor não falar”, explica a autora, ao mencionar que a mensagem que obra tenta passar se trata da importância de se ter organização das próprias finanças, independente do quanto se tem.

Um dos focos da obra é, justamente, a importância de se poupar e o cuidado que se deve ter para evitar decisões precipitadas, que podem comprometer o orçamento no futuro - tópico especialmente importante, num País onde somente um terço da população diz chegar ao final do mês com alguma sobra de dinheiro.

Projeto social

“Tibúrcio” foi lançado em 2020, em meio à pandemia de covid-19 e, originalmente, somente em formato digital. Com ajuda de patrocínios e incentivo cultural da Lei Rouanet, porém, as autoras captaram recursos para realizar a impressão do material e fazer com que a mensagem da obra chegasse a crianças carentes, com ainda pouco contato com a literatura.

A obra foi distribuída em diferentes escolas públicas e projetos sociais em São Paulo e Minas Gerais, com a distribuição de 1,5 mil exemplares da obra. “Muitas crianças que participaram do projeto nunca tinham ganho um livro próprio na vida”, destaque Gonzalez.

Além de ganharem uma cópia da obra, as crianças tiveram contato com a autora, que visitou as instituições e contou mais sobre o processo de criação. “As crianças viram a autora de verdade na frente delas, contando a história para elas. E ainda ganharam uma cópia do livro de presente ”, conta Clara Grilo, pedagoga no Lar das Crianças da CIP, ONG de São Paulo, que oferece atividades no contraturno escolar para crianças em situação de vulnerabilidade social.

Grilo conta que a contato com a literatura é um dos principais pilares da instituição, que recentemente passou a oferecer mais flexibilidade no contato dos pequenos com as obras da biblioteca. “Como as crianças vêm de famílias em vulnerabilidade social, na maioria das vezes o livro não é aquilo que é priorizado no orçamento familiar”, explica, ao mencionar a empolgação das crianças com a possibilidade de ter um livro para chamar de seu.

“Foi um dia muito especial para as crianças, que se reuniram, algumas levaram o livro para o parque, e ficaram lendo o livro o dia inteiro”, conta Grilo.