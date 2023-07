Duquesa de Tax discute hoje, às 15h, as mudanças na reforma tributária em live do Estadão

Os repórteres do Estadão Beatriz Bulla e Luiz Guilherme Gerbelli debatem hoje, 7, ao vivo com a advogada Maria Carolina Gontijo as mudanças aprovadas na reforma tributária.

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) foi aprovada no fim da noite de ontem e início da madrugada de hoje pelos Deputados em primeiro e segundo turno. Maria Carolina é conhecida nas redes sociais como a Duquesa de Tax.

A advogada mineira, de 38 anos, criou o pseudônimo nas redes sociais para discutir a complexidade do sistema tributário brasileiro de uma forma mais leve. Com 11 mil seguidores no Instagram, ela posta regularmente vídeos respondendo perguntas de pessoas com dúvidas sobre os impostos.

Nesta sexta, ela vai responder às duvidas dos leitores do Estadão sobre a reforma aprovada ontem. Mande sua questão durante a live, que vai ocorrer pelo endereço neste link.

A reforma tributária simplifica o sistema de impostos do Brasil com a criação de um só Imposto sobre Valor Agregado (IVA) divido em dois tributos.

No lugar do IPI, PIS e Cofins, que são de arrecadação do governo federal, o Brasil terá a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS). O ICMS e o ISS, que são de competência de Estados e municípios, serão substituídos pelo Imposto sobre Bens e Serviços (IBS).