Localiza&Co: 50 anos de inovação focada nas pessoas

Companhia mais valiosa de seu setor no mundo, entre as de capital aberto, Localiza&Co completa 50 anos hoje. Para ser uma cinquentenária em plena forma, a empresa segue comprometida em oferecer soluções que atendam às necessidades dos mais diferentes perfis de clientes nas mais diversas ocasiões de uso, seja lazer, negócios ou para proporcionar praticidade e comodidade no dia a dia.

Modelo de empreendedorismo nacional, a L&CO iniciou sua trajetória como uma pequena agência de aluguel de automóveis no centro de Belo Horizonte (MG), em 1973, com apenas seis Fuscas usados e adquiridos por meio de financiamento. A ideia surgiu quando um dos fundadores conheceu o negócio de locação de veículos enquanto trabalhava como office boy e vislumbrou no negócio uma oportunidade para empreender.

O trabalho baseado em inovação e excelência foi tão bem-sucedido que, em apenas oito anos, a empresa tornava-se líder no Brasil, com presença em 11 capitais. Para tanto, a estratégia adotada foi desviar, no primeiro momento, da forte concorrência existente nas regiões Sul e Sudeste e partir para a aquisição de locadoras já existentes, especialmente na região Nordeste.

A estratégia visionária deu tração para que a Companhia expandisse as atividades por todo o País. Hoje, está em mais cinco países da América do Sul, possui cerca de 600 mil veículos na frota e conta com mais de 900 pontos físicos, além de ter aproximadamente 18 mil colaboradores, consolidando-se como uma das maiores e mais completas plataformas de mobilidade do planeta.

“A trajetória da Localiza&Co possibilita sermos percebidos como uma empresa sólida, dinâmica, inovadora e que prima pela excelência, o que nos dá a responsabilidade de construir um legado ainda mais relevante para os próximos 50 anos. Temos a consciência de que é desafiador para qualquer empresa completar cinco décadas e que somente inovando de forma relevante para o cliente é que conseguimos prosperar e chegar até aqui”, afirma Eugênio Mattar, um dos fundadores da Localiza&Co e presidente executivo do Conselho de Administração da empresa.

Além da vocação empreendedora voltada para a inovação, como a criação do segmento de Seminovos, em 1991, ainda inexistente no Brasil, e de Gestão de Frotas, em 1999, a Companhia nunca deixou de lado os aspectos ambiental e social. Na verdade, já nasce com o conceito de economia compartilhada ao fomentar o uso em detrimento da posse e, desta forma, promover o consumo consciente.

O comprometimento com a agenda ESG ficou ainda mais evidente quando a L&Co passou a ser signatária do Pacto Global da ONU no Brasil, em 2017, fortalecendo o compromisso com os ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável).

Já o aspecto social é enfatizado por meio de ações que incentivam a diversidade e a inclusão e do Instituto Localiza, criado para impulsionar a transformação social ao apoiar projetos que facilitam o acesso ao ensino e que fomentam o empreendedorismo.

Bruno Lasansky, CEO da Localiza&Co Foto: Pedro Vilela

Centralidade no cliente e tecnologia para viabilizar novas experiências

Mesmo com esse sucesso, a empresa não se acomodou. Atenta às novas demandas, passou por um processo de diversificação de negócios. Com a certeza de que tecnologia e inovação são ferramentas estratégicas para crescimento com geração de valor, a L&CO iniciou, em 2014, o processo de transformação digital e lançou, em 2020, o seu próprio laboratório de tecnologia e ciências de dados, o Localiza Labs.

“Vamos celebrar o passado focados no futuro. Utilizamos o nosso profundo conhecimento operacional e da jornada do cliente para desenvolver inovações de mobilidade que solucionem demandas, viabilizem sonhos, melhorem a vida das pessoas e transformem o mundo, ampliando o nosso impacto positivo”, complementa Bruno Lasansky, CEO da Localiza&Co.

Desta visão nasce, por exemplo, FAST, uma resposta à crescente digitalização e à maior conectividade dos clientes com um aluguel 100% digital, da reserva à abertura do carro com apenas um clique no celular. A receptividade foi muito positiva e, atualmente, a solução tem uma avaliação positiva ainda maior que o aluguel tradicional.

L&CO também identificou uma oportunidade de oferecer uma solução diferenciada para motoristas de aplicativo. A partir de uma escuta atenta às necessidades desse público, desenvolve um negócio dedicado com app, atendimento e agências customizadas gerando mais eficiência e rentabilidade aos motoristas.

Nova marca celebra o futuro

A partir desta trajetória marcada por constantes transformações - com lançamentos de produtos, crescimento acelerado e avanços expressivos na agenda ESG, além da concretização de uma das mais complexas e exitosas combinações de negócios do seu setor - a empresa criou a marca corporativa Localiza&Co e evoluiu as marcas dos negócios em três ecossistemas: indivíduos, empresas e motoristas de aplicativo.

O Ecossistema Pessoa Física reúne as soluções Localiza aluguel de veículos, Localiza Meoo, Localiza+ e Seminovos Localiza. Já o ecossistema Zarp segue a mesma ideia de atendimento com foco nos motoristas de aplicativo. O ecossistema Empresas conta com ampla gama de soluções voltadas para gestão de frotas de veículos leves e pesados.

“Foram 5 décadas de muito trabalho, dedicação, aprendizados e conquistas. Estamos prontos e entusiasmados para os próximos 50″, finaliza Eugênio.