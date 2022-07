Loja de brinquedos lança boneco ‘Faria Limer’, inspirado no centro empresarial de SP

A loja Corbe Toys, que vende itens como quebra-cabeças das bandas Sepultura, Ratos de Porão e Angra e da cantora Pabllo Vittar, além de bonecos “action figures”, está lançando o boneco “Faria Limer”. O produto, destinado somente a maiores de 18 anos, é inspirado no estereótipo dos frequentadores de uma das principais avenidas da cidade de São Paulo, a Brigadeiro Faria Lima, considerada centro empresarial e financeiro da cidade.

O boneco está atualmente em pré-venda e a previsão é que comece a ser enviado aos compradores a partir de 1º de novembro. “Coloque seu coletinho da ‘PX’, encha seu copo da moda de trezentos conto de ‘breja’, e desbloqueie seu patinete elétrico no aplicativo para entrar nesse grande meme que é o FARIA LIMER!”, diz a descrição do produto no site da loja.

Av. Brigadeiro Faria Lima; região é considerada o centro financeiro de São Paulo. Foto: Hélvio Romero/Estadão

Segundo a Corbe Toys, a sua missão é entreter e propor questionamentos e reflexões por meio de produtos que representam ícones culturais do Brasil e da América Latina, com humor e nostalgia. Com seus produtos, a empresa afirma querer homenagear e valorizar artistas, figuras históricas relevantes e também personagens interessantes do imaginário popular.

Em seu perfil no Instagram, a loja publicou, nos stories, que em breve deve lançar também o “Santa Cecilier”. A postagem traz a foto de uma sala de estar com decoração que remete ao estereótipo dos jovens chamados pelo apelido, que são conhecidos por morar no bairro Santa Cecília em apartamentos com piso de madeira e muitas plantas, e também por gostar de gatos.