Por que alguém pagaria US$ 34 milhões em um terreno vazio composto apenas de areia em Dubai?

Um lote de areia vazio, na luxuosa ilha Jumeirah Bay, em Dubai, foi vendido por 125 milhões de dirhams (AED), moeda oficial dos Emirados Árabes Unidos, ou cerca de US$ 34 milhões (R$ 170,4 milhões), diz a CNN. A propriedade não desenvolvida tem 24,5 mil pés quadrados e pertencia a Umar Kamani, empresário britânico cofundador da varejista de moda PrettyLittleThing. Segundo a CNN, o valor representa um ganho de 242% sobre o preço de compra original, de 36,5 milhões de dirhams (cerca de US$ 9,9 milhões), em 2021. O empresário tem ainda outro terreno igual na ilha, perto do que foi vendido. A identidade do comprador não foi divulgada.

A ilha artificial de Jumeirah Bay tem 6,3 milhões de pés quadrados, tem o formato de um cavalo-marinho e se conecta ao continente por uma ponte de cerca de mil pés. A ilha tem praias, marina para iates e restaurantes sofisticados, além de um hotel cinco estrelas desenvolvido com a marca de luxo italiana Bulgari, inaugurado em 2017 e nomeado como o melhor novo hotel de luxo do mundo.

A CNN americana afirma que o terreno vendido pelo empresário britânico é um dos 128 originalmente disponibilizados na ilha, agora reduzidos para pouco mais de 100, já que alguns compradores adquiriram mais de um para construir moradias maiores. Grande parte ainda está vazia, mas Andrew Cummings, da Knight Frank Dubai, agência imobiliária que administrou a venda do terreno em questão, aposta na valorização dos lotes e das mansões que eventualmente cheguem ao mercado após construídas.

“Jumeirah Bay é a ilha mais exclusiva das exclusivas”, afirmou Cummings à CNN. Ele destacou a privacidade que uma ilha de “apenas 100 ou mais lotes” pode proporcionar, “ao contrário de algum lugar como Palm Jumeirah, que tem milhares de propriedades”. Palm Jumeirah, também em Dubai, é conhecida como a maior ilha artificial do mundo, com cerca de 63 milhões de pés quadrados, e tem o formato de uma palmeira.

Vista de hotel em Palm Jumeirah, maior ilha artificial do mundo, que tem formato de palmeira. Foto: Christopher Pike/Reuters

Cummings apontou para a CNN que o mercado imobiliário em Dubai está em alta, com 93 vendas de propriedades no valor de US$ 10 milhões ou mais em 2021, mais do que nos sete anos anteriores combinados. Em 2022, foram 221 vendas e, somente no primeiro trimestre deste ano, já houve 88. Para Cummings, um dos fatores que colaboraram com a alta foi a pandemia, já que o país teve uma alta taxa de vacinação contra a covid-19. Outros fatores apontados por ele foram a sensação de segurança e o estilo de vida do local.