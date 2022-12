Lubrax celebra 50 anos como a marca preferida no Brasil

Atuante em um mercado conhecido pela presença de diversas multinacionais, Lubrax vai celebrar seus 50 anos em 2023 com o reforço da brasilidade que a permitiu se tornar a marca líder de lubrificantes no País. Lançada em 1973, junto com a inauguração da fábrica de lubrificantes em Duque de Caxias (RJ), Lubrax se tornou a marca número 1 do segmento com uma estratégia focada em soluções de ponta e customizadas ao cliente, também investindo em marketing para ampliar o seu alcance.

A marca ganhou popularidade com campanhas de mídia, voltadas aos postos de bandeira Petrobras, assim como pelo longevo patrocínio ao Flamengo, de 1984 a 2009. A presença no esporte motor, aliás, foi constante em sua trajetória. Lubrax já esteve presente no Rally Dakar, na Fórmula 1 como apoiadora de Jordan, Williams e McLaren, participou por muitos anos na Fórmula Truck e hoje, está presente na Stock Car com a equipe Lubrax Podium Stock Car Team.

“Nosso maior diferencial é a capacidade e agilidade em adequar formulações para a realidade e condições climáticas de nosso País. Trabalhamos em projetos junto com nossos clientes para conhecer melhor suas operações e assim selecionar e até mesmo modificar a melhor formulação para aquela condição específica”, avalia Kleber Café Lins, diretor de Lubrificantes da Vibra Energia.

Como resultado, a divisão de lubrificantes da Vibra tem faturamento anual de, aproximadamente, R$ 3 bilhões, com uma carteira de mais de 120 mil clientes atendidos diretamente ou através de sua rede de distribuidores.





E um passo importante da expansão foi o lançamento da franquia Lubrax+, de serviços automotivos, em 2010. A iniciativa permitiu a abertura de 1.700 unidades, o que a coloca como a maior franquia do seu segmento e a sétima do País, de acordo com a Associação Brasileira de Franchising.

“Temos avançado bastante em nossa estratégia de go-to-market contando agora com uma rede sólida de distribuidores autorizados, cobrindo as mais diversas regiões”, destaca Lins.

Além disso, Lubrax contabiliza aproximadamente 600 SKUs com venda frequente. Os campeões de venda são as linhas Lubrax Top Turbo, para motores diesel, Lubrax Moto, para motores de motocicletas, e as linhas Lubrax Valora e Lubrax Tecno, produtos premium para veículos leves. E a empresa já expandiu a sua atuação para a América do Sul: Argentina, Bolívia, Colômbia, Chile, Paraguai e Uruguai.





A empresa também tem outros planos para os próximos meses, como a reformulação do canal de distribuição, com a conclusão da seleção dos distribuidores autorizados pelo País, a expansão da exportação de lubrificantes, o fortalecimento da proposta de valor na rede de franquias Lubrax+, o crescimento da participação no mercado de produtos premium, 100% sintéticos, e uma atuação mais próxima e visível nos pontos de venda.

“Entendemos o Brasil e o brasileiro. Criamos uma proposta de valor customizada, baseada em familiaridade. Estamos próximos a nossos clientes, somos um time muito relacional. Atuamos com grande alcance, estamos presentes em todo o Brasil, mas sempre com simplicidade. Transmitimos segurança, confiança, certeza, para que nossos clientes sigam seu caminho - e suas operações - com tranquilidade”, conclui o diretor de Lubrificantes da Vibra Energia.

