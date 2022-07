Youtuber Luccas Neto vende fatia de produtora e já pensa em abertura de capital na Bolsa

O mercado de fusões e aquisições chegou aos canais do YouTube no Brasil. Depois de avaliar o potencial de mercado da Luccas Toon Studios em R$ 300 milhões, a agência Take4Content decidiu comprar de uma fatia minoritária da empresa de criação de conteúdo infantil criada pelo do youtuber Luccas Neto. O valor do negócio, no entanto, não foi divulgado.

Luccas Neto, youtuber, pensa em expandir e internacionalizar seu negócio de produção de conteúdo para crianças Foto: Luccas Neto/Divulgação

Com a aquisição, a Take4Content passa a gerir a produção de conteúdo dos 14 canais ligados ao “hub” Luccas Toon Studios, além de cuidar do licenciamento de produtos que levam o nome do youtuber.

Atualmente, fora as produções para a internet, a Luccas Toon Studios já produziu 13 filmes para o cinema e serviços de streaming como Netflix – mais dois longas que devem ser lançados em breve.

Com o investimento, a expectativa da companhia é expandir o número de lançamentos de filmes e séries voltadas para o público infanto-juvenil nos próximos meses. “Queremos transformar o Luccas no Walt Disney brasileiro”, afirma o presidente da agência, Cassiano Scarambone, sem medo de demonstrar ambição. “Nossa função no negócio é trazer musculatura para o crescimento”.

Mercado internacional

Na nova fase, a Luccas Toon Studios também passará a buscar mais espaço fora do Brasil. Segundo Scarambone, a companhia trabalha para traduzir e legendar toda a produção de conteúdo dos canais e filmes da empresa, que serão distribuídos em versão para espanhol e inglês. “Estamos de olhos no público de países da América Latina e também nos Estados Unidos”, conta.

Recentemente, Neto esteve envolvido em uma polêmica em Portugal. Por causa de sua popularidade, ele foi apontado como a causa das crianças começarem a falar com sotaque brasileiro. Com isso, o youtuber decidiu “traduzir” os conteúdos para adaptar o regionalismo lusitano.

Para a consultora Cecília Russo, da Troiano Branding, com o crescimento no engajamento dos criadores de conteúdo no YouTube, as aquisições e licenciamentos dessas marcas se tornarão algo cada vez mais comum. “O nome desses youtubers passam a ter muito valor no mercado, o que atrai as empresas de lidam com gerenciamento de marca”, afirma.

No caso da Take4Content, outros negócios de youtubers já estão no radar. Conforme divulgado, a companhia avalia a aquisição de outros dez canais de criadores do site de vídeos, em diversos segmentos.

Futuro

Outro passo rumo à expansão que passa a fazer parte das estratégias da Luccas Toon Studios é a abertura de capital na Bolsa. Segundo o empresário, a expectativa é fazer a oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) em até três anos. “Agora é a hora de voar mais alto, vamos investir pesado na empresa para garantir um crescimento robusto”, afirma o fundador da empresa, Luccas Neto.