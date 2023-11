Lucro do BNDES cresce 21,3% e desembolsos vão a R$ 34,8 bilhões no terceiro trimestre

São Paulo e Rio - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) registrou aumento de 18,4% no desembolso no terceiro trimestre do ano, para R$ 34,8 bilhões, informou nesta sexta-feira, 17, o diretor do banco, Alexandre Abreu. Ele destacou o resultado obtido com a carteira de crédito, que chegou a R$ 495,2 bilhões de julho a setembro deste ano.

Segundo os dados divulgados nesta sexta-feira, o lucro recorrente do BNDES no terceiro trimestre de 2023 foi 21,3% maior em um ano, e chegou a R$ 2,9 bilhões. Já o lucro contábil (que inclui eventos não recorrentes) atingiu R$ 4,9 bilhões, impulsionado pelo pagamento de dividendos da Petrobras.

“A carteira de crédito vinha diminuindo ao longo dos últimos anos e demos uma virada, esse é um excelente sinal”, afirmou Abreu. “É a maior desde o primeiro trimestre de 2019″, completou.

Considerando os nove meses acumulados em 2023, houve aumento expressivo em todas as fases de operação do banco na comparação com 2022, como consultas (R$ 199,2 bilhões, alta de 94%), contratações (aumento de 43%, atingindo R$ 94,2 bilhões) e desembolsos (crescimento de 20%, ao atingir R$ 75,4 bilhões). “Se compararmos com outros anos, vemos que essa sequência de aumento é inédita nos últimos anos”, afirmou.

Ele destacou ainda que os desembolsos para o setor de infraestrutura subiram 7,2%, enquanto para o agronegócio a alta foi de 23%. Na indústria, os desembolsos do banco aumentaram 34% e no comércio e serviços, 31% no terceiro trimestre do ano.

Alexandre Correa Abreu, Diretor financeiro e de Credito Digital para MPMEs do BNDES Foto: Marcelo Chello/Estadão

Alexandre Abreu informou também que a baixa inadimplência no banco se repetiu no terceiro trimestre do ano, ficando estável em 0,01%, mesmo porcentual de 30 de junho, e inferior aos 0,13% em 31 de dezembro de 2022.

Reembolso

Na entrevista de apresentação do resultado, o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, voltou a defender uma mudança no cronograma de devolução do saldo que o banco ainda tem de repassar ao Tesouro Nacional, de R$ 22,6 bilhões. Segundo ele, se o recurso tiver de ser pago neste mês, conforme o cronograma original, a instituição terá de suspender os desembolsos em determinadas linhas de crédito.

“Se nós pagarmos R$ 22,6 bilhões agora, isso impacta decisivamente a liquidez. Teríamos de retardar aprovações e parar o desembolso. A antecipação não contribui para o superávit primário”, disse. Mercadante afirmou que diferentes setores seriam afetados pelo corte, como o setor público, em que o BNDES faz desembolsos a projetos de Estados e municípios.

“Os governadores precisam usar a janela fiscal deste ano, não podem deixar para o próximo”, disse. Os desembolsos para o agronegócio também seriam afetados, de acordo com ele, porque parte das linhas tem sido financiada pelo BNDES com recursos próprios. Também seriam afetadas as micro e pequenas empresas, disse.

O BNDES chegou a um acordo com o Ministério da Fazenda para pedir a extensão do prazo de devolução. O banco quer devolver o saldo devedor ao longo de oito anos, em parcelas, e não todo neste ano. Esse acordo precisa ser referendado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) para que passe a valer. Desde 2015, o BNDES devolveu R$ 689 bilhões à União, entre saldo principal e juros.

“A Fazenda defende o acordo com o TCU, porque é fundamental ter crédito”, disse Mercadante. Ele afirmou que o banco espera uma decisão favorável da corte de contas, que segundo ele, tem sido mais “prudente e colaborativa” quanto ao tema. “As centrais sindicais defendem o parcelamento, a Associação Brasileira de Bancos de Fomento defende. Eu tenho certeza que os governadores defenderão o novo cronograma.”

O presidente do BNDES disse que há jurisprudência para justificar a não devolução neste ano. Segundo ele, o acórdão da decisão original do TCU que obrigou a devolução até este ano prevê que os pagamentos não aconteçam se houver impacto à liquidez do banco, e mencionou que em 2020, diante do impacto da pandemia da covid-19, houve suspensão.

Além do BNDES, a Caixa Econômica Federal também busca uma extensão do prazo de devolução de recursos ao Tesouro. O cronograma da Caixa, porém, é diferente.