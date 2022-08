Governo Bolsonaro: Avanço das emendas parlamentares representa um retrocesso histórico

Talvez um dia no futuro uma alma patriótica organizará um museu para nos lembrar das colossais barbaridades pelas quais passamos no governo Bolsonaro. Se isso acontecer, é de todo útil que o Museu das Barbaridades Colossais (Mubarco) tenha uma ala especial para documentar a esbórnia orgiástica que este governo está fazendo na gestão do Orçamento.

O Brasil conseguiu, a duras penas, ter um processo orçamentário bastante razoável quando comparado a países de renda semelhante. Agora não mais. O avanço das emendas parlamentares representa um retrocesso histórico. A origem dessa deformidade é bastante conhecida: trata-se da forma encontrada pelo presidente Bolsonaro para comprar o apoio de parlamentares e evitar o seu impedimento. Por três razões, o preço pago é caríssimo para o País.

Em primeiro lugar, as emendas parlamentares consolidam a prática de favores paroquiais e aumentam a chance de reeleição dos atuais deputados federais, o que reduz a necessária rotatividade dos nossos representantes. Além disso, são notórias as novas oportunidades de corrupção, já que o orçamento secreto dificulta, claro, os instrumentos usuais de controle.

Continua após a publicidade

Por fim, as emendas criam distorções alocativas que prejudicam os investimentos em obras de infraestrutura e reduzem o crescimento da produtividade. Em texto preciso, D. Restuccia e R. Rogerson (The Causes and Costs of Misallocation) atribuem à má alocação de recursos uma das principais causas do subdesenvolvimento.

Jair Bolsonaro; com emendas parlamentares, são notórias as novas oportunidades de corrupção, já que o orçamento secreto dificulta instrumentos usuais de controle. Foto: Carla Carniel/Reuters

A alocação equivocada de recursos pode resultar da captura do Estado por parte de grupos de pressão que conseguem direcionar benesses para projetos que não têm sentido econômico. Trata-se de mero clientelismo.

A proliferação das emendas preenche perfeitamente esse critério. A pulverização de investimentos em currais eleitorais concorre com projetos de infraestrutura de maior porte, capazes, esses sim, de fomentar economias de escala e incrementos na produtividade.

Trata-se de um passo atrás em um país que carece urgentemente de recompor seu estoque de capital. Pelas estimativas da consultoria Inter B., o estoque de capital foi de 37,4% do Produto Interno Bruto (PIB) no ano passado, contra 54% no começo dos anos 1990.

Estamos sendo sucateados. Ao invés de recompor a capacidade de investimento do setor público, estamos regredindo com a fragmentação dos parcos recursos existentes. O visitante do Mubarco terá dificuldade em entender como deixamos isso acontecer. / ECONOMISTA, FOI DIRETOR DE POLÍTICA MONETÁRIA DO BANCO CENTRAL E PROFESSOR DE ECONOMIA DA PUC-SP E FGV-SP