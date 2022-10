Na eleição, é mais fácil atribuir males à corrupção ou prometer mundo melhor; quem será contra?

A foto que circula pelas redes sociais mostra a capa de um antigo livro infantil em que uma garota aprende a fazer uma conta inusitada: ela subtrai 5 de 4 e o resultado é 9. O título do livro (Counting with Kwasi) faz referência, com a solerte ironia britânica, ao desastre das ideias estrambóticas do ministro da Economia do Reino Unido, Kwasi Kwarteng, recentemente defenestrado pela primeira-ministra, Liz Truss, na vã tentativa de salvar o próprio pescoço.

A matemática heterodoxa do ministro do Partido Conservador parte do princípio de que corte nos impostos pode aumentar em um primeiro momento o déficit nas contas públicas, mas também impulsiona a economia. Isso, pensava ele, faz a arrecadação de impostos subir mais adiante e, dessa forma, fecha o hiato do rombo no orçamento. Deu tudo errado.

Liz Truss deixou o cargo de primeira-ministra na semana passada. Foto: Daniel Leal/AFP

O mercado se contorceu em cólicas (tinha comido antes derivativos que não desceram bem), a libra despencou e os juros longos dispararam, levando com eles o ministro, que foi para o espaço, logo seguido pela própria Liz Truss.

Aqui, em terras tabajaras, nós conhecemos devaneios assemelhados, ainda que com sinal trocado. A Nova Matriz Econômica também acolhia o doce pensamento de que é possível fazer ajustes indolores. Há quem pense que o aumento do gasto público estimula o crescimento e se autofinancia, razão pela qual não devemos nos preocupar com a despesa do governo. A justiça social, sempre necessária, não deve se curvar à lógica tacanha dos números. Já aprendemos, antes dos britânicos, que isso não dá certo. Mas a tese é cativante, principalmente em tempos de eleição.

Reclama-se que o debate eleitoral é pobre em propostas econômicas. Mas não é difícil compreender que questões fiscais não geram simpatia, já que as pessoas que serão chamadas a pagar a conta da farra fiscal de 2022 são também eleitores. Uma reforma tributária – e não escaparemos dela se quisermos parar de andar em círculos – sempre onera alguns setores, que tendem a reagir de forma muito mais intensa do que a receptividade daqueles que pagarão menos impostos. Não é tema para eleição.

Mais fácil fazer divagações metafísicas atribuindo todos os males à corrupção ou prometendo um mundo melhor, mais justo e mais feliz. Quem será contra? O fato é que, em 2023, teremos um acerto de contas com a irresponsabilidade fiscal. Os juros serão ainda muito altos e o novo governo terá dificuldades para encaixar suas promessas no Orçamento. As soluções mágicas são sempre muito tentadoras. Seria muito bom se elas também funcionassem. A matemática é cruel com quem a ignora.