BC precisa se responsabilizar não só pela inflação, mas pelo nível de atividade

Amanhã será terça-feira, mas em geral é mais difícil adivinhar o futuro. Ainda assim, esta é a essência de muitas profissões, desde o batedor de pênalti que tenta saber para que lado se jogará o goleiro até o médico a quem se pede o prognóstico de um câncer. Os economistas também se esforçam e desenvolveram modelos matemáticos sofisticados para essa tarefa – com resultados menos que espetaculares.

Prever a inflação é particularmente árduo. Os economistas consultados na pesquisa Focus, do Banco Central (BC), erram com muita facilidade. No fim de 2014, por exemplo, eles previam que a inflação de 2015 seria 6,6%. Ficou em 10,7%, quase o dobro. No final de 2021, a previsão para 2022 era de um IPCA de 3,3%. Veio 10,1%, mais que o triplo. O ano passado foi mais curioso. A estimativa no começo do ano era que a inflação de 2022 ficaria em 5%. Em junho a previsão para o ano subiu para 8,5%. Mas no segundo semestre a inflação despencou, puxada pela queda dos preços administrados que os economistas não previram, e acabou fechando em 5,8%, perto da previsão inicial.

O Banco Central não deixa por menos. Há quatro meses, desde dezembro, sua previsão mensal tem sido superior à inflação efetivamente medida. A autoridade monetária, com notável autocomplacência, chama esse erro de “surpresa inflacionária”.

Todos erramos. O problema é que o BC acredita que as previsões de inflação devem orientar a política de juros, já que as expectativas podem se materializar e se transformar em profecias autorrealizáveis, exigindo uma Selic mais alta.

Essa hipótese é questionável do ponto de vista teórico, como mostrou Jeremy Rudd, economista do Federal Reserve, banco central americano (ver Why Do We Think That Inflation Expectations Matter for Inflation, 2021). Ninguém sabe quanto será a inflação daqui a 12 ou 18 meses. Nem em que medida essas previsões são capazes de influenciar a formação de preços hoje. Da mesma forma, não se sabe até que ponto o pessimismo do mercado financeiro com o governo Lula da Silva afeta suas previsões. </CW>

Pesquisa recente da Genial Quaest mostrou que 78% dos operadores do mercado têm uma expectativa negativa da economia, contra apenas 20% da população em geral. Será que torcem contra?

No desenho institucional que criamos, não há nenhum ônus para o Banco Central quando ele erra os juros para cima. É preciso instituir o duplo mandato para que a autoridade monetária se responsabilize não só pelo controle da inflação, mas também, com igual peso, pelo nível de atividade. Nossa vida ficará menos difícil se a vida do Banco Central ficar menos fácil./Economista, autor de ‘O Poder das Ideias Erradas’ (ed. Almedina), foi diretor de Política Monetária do Banco Central e professor de Economia da PUC-SP e FGV-SP.