É longa a lista dos fatores que explicam nossa renitente estagnação e não cabe aqui tentar enumerá-los. Mas a sanha que anima interesses organizados na obtenção de vantagens do erário deve constar de qualquer explicação para o nosso atraso. Trata-se de um clássico conflito entre benefícios específicos em detrimento do interesse difuso do conjunto dos contribuintes. Todos têm uma tese pretensamente meritória.

Relatório de junho de 2023 preparado pelo Ministério do Planejamento oferece um mapa completo dos favores da União. Os números são estarrecedores. Foram gastos R$ 581,5 bilhões em 2022 em subsídios, o equivalente a 5,9% do PIB. Esse volume é quase cinco vezes a soma da arrecadação do IPI e do imposto de importação e mais do que se gastou com juros da dívida pública (R$ 503,2 bilhões) nesse ano. O déficit nominal do governo central em 2022 foi de R$ 448,3 bilhões, ou seja, R$ 133,2 bilhões menor que o total de subsídios concedidos pela União. O principal subsídio (R$ 104 bilhões) foi o proporcionado pelo Simples Nacional, onde proliferam abusos. O setor agrícola vem logo a seguir, com subsídios calculados em R$ 50,9 bilhões, o que contrasta com sua pujança econômica (serão mesmo necessários?).