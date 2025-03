Opinião | Economia não é suficiente para explicar colapso da popularidade do governo: Lula e o PT envelheceram

É tentador buscar explicação para o colapso da popularidade do governo do presidente Lula nos indicadores econômicos. Em um arroubo, um ex-presidente do Banco Central chegou a dizer que a economia brasileira está na UTI. Não é bem assim, em que pese o fato de que o futuro poderá cobrar caro pelos abusos fiscais do presente. O chamado Misery Index, criado pelo economista Arthur Okun em meados dos anos 1970, ficou famoso por sua simplicidade e pode dar uma pista. Trata-se, na sua primeira versão, da mera soma entre a inflação anual e a taxa de desemprego.

Assim calculado, nosso índice em janeiro de 2025 marcou 11,06 pontos, trazendo a média dos últimos 12 meses para 11,3, o menor índice de toda a série histórica. Ainda assim, o saldo de avaliações positivas e negativas do desempenho do presidente Lula na pesquisa CNT de fevereiro registrou 18 pontos negativos. O baixo desemprego (6,5%) e a inflação moderada (4,6%) não parecem ter encantado os eleitores. Em fevereiro de 2022, o saldo de avaliações de Bolsonaro (-16,9 pontos) era melhor que agora, embora o Misery Index fosse quase o dobro (21,7 pontos). Mesmo a escalada no preço dos alimentos explica mal o colapso nas avaliações. O custo da alimentação no domicílio, que faz parte do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), cresceu 7,4% nos 12 meses até janeiro de 2025. Mas, nesse mesmo período, o rendimento médio efetivamente recebido aumentou 8,25%, alcançando R$ 3.714 (o mais alto da série histórica, em termos reais).

PT foi incapaz de encantar a massa de eleitores com novos sonhos, projetos e ideias Foto: Pedro Kirilos/Estadão

Ainda em janeiro, o salário mínimo era também o mais alto da história em termos reais e tinha crescido 7,5% em 12 meses, em linha com o aumento da cesta básica de São Paulo, 7,4%. A média do salário mínimo em 2024 ficou 76% maior que no primeiro mandato de Lula e 35% acima do registrado em Lula 2, já descontada a inflação. Cálculo do Ipea mostra que a inflação anual para a população com renda domiciliar menor que R$ 2.202,02 ficou em 4,04% em janeiro, ante 4,56% da média do IPCA.

A explicação econômica não é suficiente. Mais profícua parece ser a análise de que o PT, assim como o presidente Lula, que fará 80 anos em outubro, envelheceu. Na pesquisa da CNT, 52% dos eleitores com 60 anos ou mais aprovam o desempenho do presidente, ante apenas 33% na faixa entre 25 e 34 anos.

Seus pilares históricos (os sindicatos, a Igreja Católica, os intelectuais de esquerda) se enfraqueceram ou encontraram outras preocupações — e o partido foi incapaz de encantar a massa de eleitores com novos sonhos, projetos e ideias. Ao insistir com a pauta antiquada, a começar pelo desprezo com a responsabilidade fiscal, colabora de maneira eficaz para que a extrema direita seja reconduzida ao poder em 2026.