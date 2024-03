A discussão a respeito da recompensa como elemento motivador de comportamentos é secular e perpassa todas as atividades humanas. As grandes religiões monoteístas, por exemplo, exprimem com clareza o que os fiéis devem fazer ou deixar de fazer. Não apenas porque ser bom e correto é uma finalidade em si mesma, mas porque dessa maneira receberão em troca uma infinidade de benesses após a morte.

A fome é uma mancha que envergonha a sociedade brasileira e isso basta para tornar sua extinção prioritária. Na selva corporativa, a cantilena costumeira é que é preciso promover a diversidade porque, dessa forma, os lucros das empresas aumentam. Aqui é ainda pior porque é difícil, metodologicamente, isolar a diversidade e estabelecer uma relação de causa e efeito entre ela e a lucratividade.

'A fome é uma mancha que envergonha a sociedade brasileira e isso basta para tornar sua extinção prioritária', diz Luís Eduardo Assis. Foto: TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO

Mas isso também é desnecessário. Combater a discriminação e o preconceito, vícios abjetos, promoverá a diversidade, com ou sem lucros maiores. Não deveríamos precisar de pequenos subterfúgios utilitaristas para perseguir objetivos grandiosos.