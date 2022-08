Eleições: Que o debate entre os candidatos ocorra com tranquilidade, em torno de ideias

Segundo uma superstição antiga e presente em muitos países, agosto é um mês aziago. Foi em 1º de agosto de 1914 que começou a I Guerra Mundial, que só terminaria em novembro de 1918. Em agosto começou a era das armas nucleares, com o bombardeio das cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki.

Também no Brasil alguns fatos históricos marcantes aconteceram em agosto. No dia 24 desse mês, em 1954, o presidente Getúlio Vargas se suicidou no Palácio do Catete, após uma crise iniciada já no começo de seu segundo governo. Sete anos depois, em 25 de agosto de 1961, Jânio Quadros renunciou à Presidência da República, originando uma crise política.

No dia 13 de agosto de 2014, o ex-governador de Pernambuco Eduardo Campos morreu em Santos, na queda do jatinho que o transportava, em plena campanha eleitoral, em mais uma tragédia.

As crendices e as superstições surgem de forma espontânea, fruto de acasos ou da associação de fatos aleatórios. Não passam disso. Mas elas existem em qualquer sociedade, e a maioria das pessoas tem alguma, ainda que de forma subconsciente.

Vem aí a eleição de outubro. Que este agosto seja um mês sem traumas. O prazo para o registro das candidaturas termina no dia 15, e no dia 16 começa a propaganda eleitoral. Que o debate entre os candidatos ocorra com a tranquilidade que os cidadãos merecem, em torno de ideias que apontem soluções razoáveis para os problemas do País.

Urna Eletrônica; eleições exigem serenidade por parte de todos, eleitores e candidatos. Foto: Antonio Augusto/TSE

Nunca é fácil, pois toda eleição é uma disputa tensa e ríspida. No entanto, é possível pacificar os espíritos, desde que os candidatos tenham mais objetividade e bom senso do que preconceito.

Eleições exigem serenidade por parte de todos, eleitores e candidatos. O contexto é um mundo de mais riscos com os efeitos da pandemia e da invasão russa na Ucrânia. E o Brasil tem problemas estruturais, cuja consequência mais perniciosa é o crescimento bastante aquém de nossas possibilidades. A isso se acrescentam problemas mais recentes, como a inflação e a questão fiscal, que precisam ser enfrentados num prazo curto. Há outras pautas de que teremos de tratar, e em pouco tempo, se o País quiser se modernizar e se realinhar com as nações mais respeitadas. Por exemplo, é estratégica a questão ambiental, não somente para o nosso desenvolvimento, mas também para o futuro da humanidade.

Só podemos desejar é que o debate sobre as questões nacionais se dê em torno de convicções e ideias que efetivamente apontem caminhos para o futuro.