Por qualquer ângulo, o 8 de março é um dia lindo e inspirador

Desde 1977, por articulação da ONU, a data de 8 de março é dedicada às comemorações do Dia Internacional da Mulher. Do ponto de vista histórico, os eventos que pontuam o avanço da luta das mulheres por igualdade começaram muito antes. Em 1908, uma marcha de 15 mil mulheres exibiu as bandeiras do voto feminino e da igualdade de direitos no trabalho pelas ruas de Nova York. Tornou-se um símbolo, pois após esse protesto no epicentro do capitalismo mundial a dinâmica da presença da mulher na sociedade moderna foi acelerada.

Assim, não apenas o voto universal foi sendo incluído na quase totalidade dos países: no campo do trabalho, as mulheres ascenderam a todos os cargos existentes nas empresas e ocuparam, nas últimas décadas, posições da base às presidências de companhias de todos os portes. Em muitas profissões hoje são a maioria.

Entretanto, nenhum passo à frente na direção da igualdade frente aos homens foi dado sem dificuldades, perseguições e até mortes. O Dia Internacional da Mulher deve ser entendido como uma data de luta pela igualdade e contra a discriminação e a misoginia.

O presidente Lula, durante cerimônia de celebração do Dia Internacional da Mulher

No Brasil, a Constituição de 1988 estabelece que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, não podendo haver critérios baseados no gênero para efeito de progressão de carreira. Neste momento, uma legislação específica sobre igualdade de salários entre homens e mulheres está sendo apresentada pelo governo ao Congresso.

O Fórum Econômico Mundial prepara, desde 2006, um relatório anual sobre o hiato de gênero no mundo. Há desigualdades entre os países nas garantias de acesso da mulher às oportunidades de desenvolvimento. Em inclusão e empoderamento econômico, por exemplo, o Brasil ainda está com índice abaixo da média mundial.

No primeiro relatório do Fórum, o Brasil estava na 67.ª posição entre 135 países. No ano passado ocupou apenas a 94.ª entre 146 países.

As diferenças de direitos, acesso e oportunidades entre homens e mulheres nunca deveriam ter existido. Esse é um ponto que torna ainda mais relevantes as comemorações globais do 8 de março. Deve ser ato permanente fazer um balanço dos progressos realizados e, ao mesmo tempo, recolocar no debate a agenda de desafios que temos pela frente.

O maior ativo para o desenvolvimento de um país é seu capital humano. As mulheres são a metade desse contingente. Quanto mais preparadas e empoderadas as mulheres estiverem, mais o Brasil vai se desenvolver economicamente, com justiça social e redução das desigualdades. Por qualquer ângulo, o 8 de março é um dia lindo e inspirador.