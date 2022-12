PEC da Transição e proposta de âncora fiscal são os pontos que vão pautar o cenário do ano que vem

Está findando o ano do Tigre. Para os chineses, esse signo se caracteriza pela coragem, competitividade e força. Para nós, brasileiros, representou um alinhamento perfeito de personalidade em 2022, quando a dinâmica foi formada pelo trinômio resiliência, democracia e superação.

O Banco Central exerceu uma política monetária que foi decisiva para controlar a inflação. O afrouxamento da política fiscal, porém, exigirá nova ancoragem para os programas de transferência de renda e o equilíbrio orçamentário. A conjugação da PEC da Transição com o lançamento de uma proposta de âncora fiscal é o que vai dizer muito sobre o que se pode esperar do cenário do ano que vem. Quanto mais previsibilidade no cenário econômico, melhor para a fluidez dos investimentos por parte dos empresários e do capital estrangeiro.

Questão das desigualdades sociais permaneceu como o grande desafio a ser vencido para dar sustentabilidade ao sistema econômico global Foto: Tiago Queiroz/Estadão

O ano foi de reafirmação da democracia. As instituições passaram por um duro teste de estresse e se mostraram sólidas e funcionais. O respeito às leis garantiu que as eleições transcorressem de forma pacífica.

Mais do que desafiador, 2022 entra para a história como o ano que encerrou a pandemia da Covid. Trouxe, porém, uma nova percepção de risco com a invasão da Ucrânia pela Rússia. A partir desse conflito, agravou-se a desorganização das cadeias produtivas globais gerada pela doença, um ano antes, exacerbando um cenário de inflação e queda da atividade econômica.

Nesta parte final do ano, a COP27 manteve a mobilização global em torno dos princípios ESG, destacadamente o combate ao aquecimento global. Avanços para um acordo entre emissores e credores de carbono foram alcançados e projetam novas esperanças para a formação de um mercado robusto mais à frente.

A questão das desigualdades sociais permaneceu como o grande desafio a ser vencido para dar sustentabilidade ao sistema econômico global. A conscientização em relação à pobreza continuou a avançar entre os líderes globais, mas ainda falta um bom caminho para que medidas efetivas de transferência de renda sejam adotadas universalmente. Atuar por uma economia inclusiva, que gere empregos, renda e, portanto, prosperidade, firma-se como meta permanente a todos nós.

No Brasil, vivemos um ano paradoxal, pois, embora muitos sonhos individuais e coletivos não pudessem ter sido realizados, abriram-se novas portas para que eles continuassem sendo possíveis. Dos sonhos não podemos desistir, nem fugir.