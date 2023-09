Índia faz sucesso com gestão focada e atrai investimentos do mundo inteiro

As ruas da Índia foram tomadas de um sentimento de esperança, patriotismo e confiança. Foi logo após a descida à Lua da espaçonave não tripulada Chandrayaan-3. Nas entrevistas captadas pelas agências internacionais, cidadãos diziam que o feito representava mais um passo no sonho de a Índia alcançar a posição de potência econômica global.

A Índia é hoje o quinto PIB do mundo e deverá alcançar neste ano a liderança das taxas de crescimento. Segundo o FMI, deverá crescer perto de 6%. Nesse ritmo, terá ultrapassado Alemanha e Japão para fixar-se como terceira maior economia do planeta em 2030.

Atraindo investimentos do mundo inteiro, a receita de sucesso é uma gestão focada.

O início do milagre foi a “revolução verde”, que aumentou a produtividade do agro, e a virada começou em 1991, com o anúncio da New Economic Policy (NEP). Até então, o país seguia um modelo “para dentro”, com protecionismo, substituição de importações, intervenção do Estado e excesso de regulamentações. As regras mudaram para liberação econômica, planejamento indicativo, reformas estruturantes, redução de tarifas e eliminação de alguns monopólios. A facilidade para empreender é também uma prioridade. Na última classificação do Banco Mundial, apareceu em 63.º lugar, tendo galgado impressionantes 60 posições em relação aos três rankings anteriores.

Índia se transformou em um hub de tecnologia da informação Foto: Shailesh Andrade / Reuters

O país é hoje um hub de tecnologia da informação e tem mais de 10% de suas exportações representadas por produtos altamente sofisticados.

Duas características marcaram as reformas, o gradualismo e o pragmatismo. A Índia ainda é um país desigual e tem uma grande população rural. Ou seja, tem espaço para crescer por meio de processos de inclusão de mais pessoas ao consumo.

Para o Brasil, fica evidenciado que o caminho da modernização da infraestrutura, reformas fiscais e menos regulamentação, como já vem ocorrendo, é a forma correta de lidar com os desafios do crescimento.

O nosso agronegócio é um dos mais competitivos do mundo. E temos a favor diferenciais como matrizes energéticas sustentáveis, a exemplo da eólica, solar e biocombustíveis. Além disso, estamos geograficamente localizados em uma região de paz, enquanto a Índia vive permanente tensão nas suas fronteiras.

O Brasil tem potencial para iniciar um ciclo virtuoso de longo prazo. Dadas as circunstâncias de incertezas globais e altos níveis de desigualdade social, a alternativa concreta é ambicionar um novo patamar econômico. De forma gradual e pragmática, o sonho de nos tornarmos uma potência mundial será realizável.