O maior e mais importante desafio do Brasil é aumentar a inclusão de forma sustentável

O bom e velho costume de fazer listas de desejos ou prioridades para um ano que se inicia tem vários aspectos positivos. Entre eles, motivação pessoal, organização de uma agenda de metas a serem cumpridas e formação de expectativas otimistas em relação ao futuro. Alinhei nesta coluna de abertura de 2023 alguns dos desafios que entendo como prioritários a serem alcançados ou, ainda, endereçados. As projeções de PIB para 2023 são modestas, abaixo de 1% de crescimento. As revisões para cima vão depender de como essas questões serão enfrentadas, pois elas terão consequências diretas no desempenho da economia, na vida das pessoas e na redução das desigualdades sociais.

O quadro internacional, apesar de conturbado, continua propício para o Brasil, reconhecidamente competitivo em vários segmentos. Os pontos de atenção fundamentais são o fim a guerra da Ucrânia, a redução das tensões geopolíticas entre China e Estados Unidos e a tomada de ações conjuntas para combater o aquecimento do planeta.

No Brasil, o maior e mais importante desafio a ser superado é aumentar a inclusão de forma sustentável, com a manutenção de benefícios sociais e a geração de empregos, bem como a preservação da solidez das contas públicas. Para tanto, o que precisamos é voltar a crescer.

Estabilizar e reduzir a relação dívida/PIB ocupa posição de destaque na lista de metas, portanto. Trata-se de uma condição necessária para o crescimento. As reformas estruturantes estão associadas a esse movimento. Precisamos delas, principalmente da reforma tributária.

Trabalhadores informais na Rua 25 de Março, no centro de São Paulo; aumentar a inclusão de forma sustentável, com geração de empregos, é um dos desafios

A inflação é um problema, mas os índices estão em trajetória descendente. É preciso fazer as taxas retornarem à meta do Banco Central para voltarmos a reduzir a Selic. Menos juros e menor inflação representam ganhos gerais para a sociedade, notadamente para o poder de compra dos mais pobres.

Aumentar a resiliência e a previsibilidade do País é desejo renitente e antigo. O inesperado é uma regra da vida. É normal que fatos positivos e negativos se sucedam, sempre, na economia e na vida. A questão é estar preparado para a rápida superação de cada um deles, sem turbulências. Para isso, em todos os setores, ter regras claras e perenes é o pilar central.

Por último, mas não menos importante que todos os outros, é a construção de um ambiente institucional pacífico que busque soluções de consenso, a partir de muita negociação e paciência entre todos os Poderes.