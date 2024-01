Hoje, há ameaças, tensões, conflitos ou guerras em praticamente todas as regiões do planeta. Os analistas incorporaram, em razão desse quadro, o agravamento dos riscos geopolíticos em escala global nas suas métricas de risco.

No Oriente Médio, a guerra escala. Na Ásia, Taiwan voltou a ser um ponto de tensão na relação entre China e Estados Unidos. No Leste Europeu, a Otan anunciou o maior exercício militar após o fim da Guerra Fria. Na América Latina, recentes acontecimentos no Equador e Venezuela expõem fraturas que estavam fora do radar.

A disseminação da barbárie me fez lembrar de duas abordagens sobre as guerras. A primeira é de autoria do mestre cineasta Akira Kurosawa. Em seu filme Ran, numa adaptação da tragédia King Lear, de William Shakespeare, ele retrata o Japão feudal do século 16, onde um velho senhor da guerra, idoso e cansado, assiste solitário, de cima da montanha, a mais uma luta campal entre as diversas facções do seu clã. No seu semblante, vemos que aquilo se provou inútil e desprezível.