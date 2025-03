Opinião | Mulheres conquistaram avanços com mobilização, determinação e engajamento

No sábado, as celebrações pelo Dia Internacional da Mulher incentivaram reflexões sobre as conquistas femininas. A escolha do 8 de Março remonta a 1857, em Nova York, quando centenas de trabalhadoras protestaram por melhores condições de trabalho.

Em 1910, durante conferência em Copenhague, foi sugerida a criação de uma data comemorativa. Mas só em 1975 a ONU oficializou o 8 de Março como Dia Internacional da Mulher.

A longa curva de tempo entre o início da mobilização feminina e a oficialização do 8 de Março, 118 anos depois, identifica amargamente como é árdua a luta das mulheres por espaços na sociedade.

Mulher com o rosto pintado em referência ao dia 8 de Março participa de marcha pelo Dia Internacional da Mulher em Buenos Aires, Argentina Foto: Natacha Pisarenko/AP

Ao longo dos séculos, a mulher teve seu papel subestimado na sociedade, e as ondas de ascensão nas últimas décadas representam um resgate histórico necessário.

PUBLICIDADE No Brasil, as mulheres só puderam votar e ser eleitas a partir de 1933 — inicialmente, apenas as casadas com autorização do marido, além de viúvas e solteiras com renda própria. Hoje, no Congresso Nacional, a representação feminina é inferior a 20% em ambas as Casas. No Supremo Tribunal Federal, há apenas uma ministra entre 11 ministros.

No Poder Executivo, desde a redemocratização, 38 mulheres ocuparam o cargo de ministra, em contraste com 445 homens — menos de 10%.

No mercado formal de trabalho brasileiro, entretanto, as mulheres nunca estiveram tão presentes como agora. O Cadastro Geral de Empregados (Caged) aferiu que o nível de ocupação feminina bateu, no segundo trimestre do ano passado, o recorde, atingindo 48,1% dos postos com carteira assinada.

Um dado significativo indica que esse avanço tem bases sólidas para continuar. De acordo com o IBGE, 25,2% das mulheres ocupadas possuem ensino superior completo, em comparação a 18,5% dos homens. Além disso, segundo análise do Censo da Educação Superior, 57% dos estudantes matriculados no ensino superior no Brasil são mulheres.

A expectativa de vida feminina é de 77 anos, superando os 73 anos masculinos. Elas fumam menos (9%) do que eles (16%). Nos esportes, as mulheres também estão em alta: nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, elas conquistaram 12 medalhas para o Brasil — incluindo todos os ouros, em modalidades como ginástica, judô e vôlei de praia —, enquanto os homens ficaram com sete.

É inegável que houve progressos, e todos os avanços foram conquistas da força de mobilização, determinação e engajamento das mulheres. Sem esperar concessões, as mulheres fazem da sua jornada arte e superação.