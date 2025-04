Opinião | O jornalista profissional contribui para o avanço civilizatório do Brasil

Nesta segunda-feira, 7, é comemorado o Dia do Jornalista, uma data especial e propícia para celebração e reflexão. A classe, ressaltou o economista alemão Max Weber, mais de 150 anos atrás, “encerra em si um número muito grande de talentos valiosos e completamente autênticos”.

PUBLICIDADE Sou pessoalmente grato ao trabalho dos jornalistas. Mudou a minha vida. Aos 12 anos, em Marília, era um jovem aprendiz numa tecelagem que, todos os dias, recebia o Estadão. Depois de lido pelo chefe, eu pegava o exemplar de segunda mão e absorvia todas as linhas, de política e economia ao noticiário esportivo. Aprendi ali que conhecimento representa liberdade e autonomia para fazer escolhas melhores. A leitura de um jornal proporciona uma visão única do mundo. O jornalismo, concluí com o tempo, é uma atividade exercida por cronistas com habilidade para registrar a passagem do tempo, de forma instantânea. São testemunhas privilegiadas das atribulações provocadas pelas mudanças e transformações próprias à evolução das civilizações.

Trabuco: 'A profissão de jornalista é cada vez mais relevante na defesa dos valores democráticos' Foto: Werther Santana/Estadão

No exercício dessa profissão essencial, as mulheres e os homens abrem janelas para o leitor obter, primeiro, ciência da situação, para, em seguida, interpretar os fatos que se sucedem.

Com o surgimento dos meios digitais, nos quais se embaralham fatos que originam desinformação, a verdade passou a ser percebida de diferentes maneiras. As redes sociais influenciaram o cenário e a busca dos consensos tornou-se uma construção mais complicada.

Mas fatos são fatos e, como tais, soberanos. Ao apresentá-los como são, o valor do jornalista profissional cresceu, ao contrário das previsões que apontavam dias contados para a profissão.

A informação certificada em veículos que forjaram sua credibilidade pelo trabalho acumulado de décadas, e por profissionais reconhecidos, tornou-se elemento precioso contra a propagação difusa e sem controle ético de meias-verdades e mentiras inteiras. A profissão é cada vez mais relevante na defesa dos valores democráticos.

A missão vai mudando com o tempo e com a chegada das novas tecnologias. O que não muda é o espírito de buscar a notícia 24 horas por dia, na defesa da leitura correta da história. É profissão de militância pela verdade, pois sua rotina é averiguar, checar e confirmar as informações com múltiplas fontes. Ao mesmo tempo, abrindo espaço ao contraditório, à crítica e ao respeito às opiniões de todas as correntes.

O jornalista profissional contribui para o avanço civilizatório do Brasil.