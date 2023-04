Ponderação é o melhor instrumento para avaliar os 100 primeiros dias do governo

Mais do que apenas uma conta redonda, a marca de 100 dias de governo tem simbolismo em todas as grandes democracias do mundo. A tradição nasceu nos Estados Unidos. Em 1933, Franklin D. Roosevelt impactou o país ao baixar, entre o primeiro e o centésimo dia de seu governo, uma sucessão de propostas legislativas que resultaram no New Deal, cuja meta era superar a Grande Depressão, iniciada em 1929.

Desde então, os 100 dias passaram a ser vistos como um período revelador da capacidade, das intenções e do estilo de gestão. A mídia americana pauta análises em profundidade ao fim dessa etapa, o que acontece também aqui. A marca é relevante para a formação das expectativas.

Hoje, segunda-feira, 10 de abril, o governo Lula completa 100 dias. A ponderação é o melhor instrumento de avaliação. O País sofreu um rude ataque aos Poderes, à lei e à ordem no dia 8 de janeiro, em Brasília. Do triste episódio, sobressaíram a força das nossas instituições e a resiliência da democracia brasileira. Submetido àquele altíssimo estresse, o governo evitou adotar medidas drásticas, conectou-se com o Legislativo e o Judiciário e diluiu os riscos de proliferação de distúrbios. O diálogo se fortaleceu.

Nesses 100 dias, Lula relançou programas sociais que marcaram suas gestões anteriores, como o Bolsa Família, o Minha Casa, Minha Vida e o Mais Médicos.

Lula relançou programas sociais que marcaram suas gestões anteriores Foto: AP Photo/Eraldo Peres

Na diplomacia, reatou laços internacionais, com destaque à participação na COP-27, no Egito, na qual renovou o compromisso com a sustentabilidade ambiental, com destaque para a preservação da Amazônia. O Brasil recuperou protagonismo na luta contra o aquecimento global. Nos Estados Unidos, o presidente foi recebido na Casa Branca pelo presidente Joe Biden. Agora, irá visitar a China. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, compareceu ao Fórum Econômico Mundial, em Davos, interagindo com a comunidade empresarial e financeira global.

Continua após a publicidade

Lula abriu o debate sobre a taxa básica de juros e a recuperação da indústria nacional. Ao mesmo tempo, sua equipe econômica oferece ao Congresso um plano para equilibrar as contas públicas, o chamado arcabouço fiscal.

Destacamos dois aspectos. O primeiro é a sua ambição. Toda meta deve ter esse componente para dar certo. O outro é o gradualismo. Ao traçar um plano de quatro anos, amplia suas possibilidades.

Defesa da democracia, preocupação com a desigualdade e busca do equilíbrio das contas públicas apontam um rumo de governo num cenário desafiador.