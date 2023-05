A democracia é o único caminho para o Brasil resolver seus problemas

A nova edição da Revista Brasileira, publicada pela Academia Brasileira de Letras, consolida uma tradição antiga e importante no cenário cultural do País. Em seus 168 anos de existência, teve como colaboradores alguns dos maiores nomes da literatura nacional, entre muitos outros Machado de Assis e Joaquim Nabuco. Só isso bastaria para ressaltar a sua relevância para a nossa história.

Agora, ao trazer como pauta central a questão da democracia, a publicação acentua a importância do papel que ocupa no debate de ideias na sociedade. Um tema oportuno num momento oportuno, bem definiu o jornalista Merval Pereira, atual presidente da ABL, em artigo publicado no jornal O Globo.

Normalidade democrática facilita acordo Mercosul-União Europeia Foto: Isac Nóbrega / PR

No Brasil, e em todo o mundo, atuar pelo fortalecimento da democracia ressurgiu como uma missão necessária para todos aqueles que consideram o humanismo, a liberdade, a verdade, a igualdade e a solidariedade como valores imprescindíveis das sociedades modernas. Para os agentes econômicos, o tema é especialmente relevante, pois estamos num ponto de inflexão. Internamente, temos várias reformas importantes em discussão no Congresso, e a maioria delas objetiva criar condições econômicas melhores para que o Brasil volte a crescer num ritmo mais forte e sustentável. Sem o pleno funcionamento das instituições, com o relacionamento harmônico entre os Poderes, esse debate no qual todos os setores da sociedade estão representados não existiria.

A democracia, e o seu aperfeiçoamento, tem uma relação direta com os negócios e o desenvolvimento. É o que se vê pela conclusão de acordos comerciais, nas últimas semanas, que dinamizam negócios entre o Brasil e países relevantes como China, Portugal e Espanha. A normalidade democrática também está na base da retomada das conversações do maior e mais complexo tratado comercial do mundo atualmente, o que aproxima o Mercosul, em sua totalidade, e o Brasil, em especial, da União Europeia.

O momento do Brasil é favorável. Desfrutamos de estabilidade em nossas reservas internacionais, superiores a U$ 340 bilhões. A balança comercial atingiu um saldo positivo de US$ 11 bilhões no mês de março, enquanto as projeções oficiais apontam para um total de US$ 84 bilhões no final deste ano, o que representa cerca de US$ 20 bilhões acima do registrado em 2022.

Continua após a publicidade

Cabe anotar, como prioridades, a dívida social e a estabilização da trajetória da dívida pública. A democracia é o único caminho para resolvermos essas questões com legitimidade e sustentabilidade.