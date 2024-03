Lula diz que acordo Mercosul-UE ainda é possível, mesmo sem apoio francês

Eles deram as declarações no Palácio do Planalto, em Brasília. Sánchez está no Brasil para uma visita de Estado. Antes das declarações, ele e Lula tiveram uma reunião bilateral e compromisso com empresários — no pronunciamento, o petista disse que nunca tinha recebido a quantidade de banqueiros que tem recebido nos últimos meses.

Lula disse que as negociações com a UE não recuaram. “Nunca avançamos tanto no acordo”, disse o presidente brasileiro. O petista disse que o acerto está pronto para ser assinado, mas que a França tem problemas com seus agricultores, que resistem ao acerto.