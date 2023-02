Lula analisa volta parcial de tributos sobre combustíveis em ‘meio-termo’ entre Haddad e PT

BRASÍLIA - A proposta de uma reoneração parcial da gasolina está sendo analisada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele se reuniu nesta segunda-feira, 27, com ministros para decidir sobre a manutenção ou não da isenção dos tributos federais (PIS e Cofins) a partir de 1º de março.

Essa alternativa, antecipada pelo Estadão na semana passada, é defendida por ministros palacianos na busca de um meio-termo na disputa entre o comando do PT e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em torno da desoneração da gasolina e do álcool, que acaba amanhã.

A expectativa de fontes credenciadas do Palácio do Planalto é que o desfecho seja na direção de uma reoneração parcial. Lula deve bater o martelo ainda hoje. Ele se reuniu pela manhã com o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, além de Haddad e Rui Costa (Casa Civil).

Ao chegar ao Ministério da Fazenda, após a reunião, Haddad disse que a decisão de Lula só deve ser divulgada após um segunda encontro com a equipe econômica e o ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira ainda hoje.

À tarde, o Ministério da Fazenda informou que o secretário-executivo, Gabriel Galípolo, saiu de Brasília para o Rio de Janeiro para uma reunião com a diretoria da Petrobras. Segundo o ministério, o resultado da audiência será transmitido a Haddad, que terá nova reunião no Palácio do Planalto.

Na semana passada, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e outras lideranças do partido defenderam publicamente a manutenção da reoneração, fazendo um confronto público e direto com o ministro Haddad, quando ele estava fora do País em viagem oficial à Índia para reunião de ministros do G-20.

Comando do PT confrontou o ministro Fernando Haddad, defendendo publicamente a manutenção da reoneração dos combustíveis. Foto: Wilton Junior/Estadão

Continua após a publicidade

Há preocupação entre os ministros com o lado fiscal e o impacto de uma nova derrota do ministro da Fazenda para a busca da credibilidade da política fiscal do governo Lula. Nesse quadro, defendem que alguma tributação deve voltar logo.

Os agentes econômicos estão atentos à decisão não só em razão do potencial de perda de arrecadação com a manutenção da isenção tributária, mas também da “fritura” de Haddad pelo PT.

Em manifestações públicas, o partido e líderes da legenda no Congresso fizeram coro contra a retomada da cobrança de impostos federais.

Essa não é a posição da equipe econômica, liderada por Haddad, que defende a reoneração. A decisão precisa ser tomada até amanhã, dia 28, quando termina o prazo da isenção do PIS/Cofins para gasolina e álcool. A prorrogação desta isenção custaria R$ 28,8 bilhões aos cofres públicos. No fim do ano passado, Haddad brigou pelo seu fim, mas foi vencido pelo núcleo político - Lula prorrogou a medida por dois meses logo no primeiro dia de mandato.